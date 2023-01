Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geef jouw interieur een twist met lederen bankstellen en industriële meubelen

Interieurliefhebbers kennen deze situatie vást: het is volgens jou weer tijd om de boel op de kop te gooien. Een volledig nieuw interieurstijltje, met een andere kleur op de muur en wellicht ook wel een andere bank en een eetkamertafel. Dat klinkt leuk, maar je nieuwe interieur moet ook gezellig en persoonlijk aanvoelen.

Hoe jij een twist aan jouw interieur geeft met een persoonlijke touch, lees hieronder.

1. Ontdek jouw nieuwe interieurstijl

Het kan zijn dat je na enige tijd raakt uitgekeken op jouw interieur. Dat lege gevoel, waarbij je de sfeer en de warmte mist. Terwijl dat juist zo belangrijk is in jouw eigen woning. Dit is dan ook wellicht een teken dat je wat moet veranderen in jouw interieur.

Toch is het belangrijk om eerst te ontdekken welke interieurstijl bij jou past. Misschien word je wel helemaal enthousiast als je naar stoere lederen banken kijkt. Deze banken passen eigenlijk in ieder interieur goed, maar vooral in het industriële interieur komen deze banken goed tot hun recht. Deze banken zijn gemaakt van leer van hoge kwaliteit. Zo vind je onder andere banken van Afrikaans en vintage leder. Bovendien zijn deze banken in veel kleuren en maten verkrijgbaar: of je nou een stoere, lederen hoekbank, twee bankstellen of een klassieke loungebank in een neutrale kleur wil.

Je kunt er overigens ook voor kiezen om verschillende interieurstijlen met elkaar te mixen. Denk bijvoorbeeld aan een landelijk interieur waarbij ook moderniteit terugkomt, door middel van een strakke bank of stalen deuren. Ook zal een Scandinavisch interieur een goede combinatie vormen met het industriële. Het grote voordeel van het mixen van stijlen is dat je er niet gauw op raakt uitgekeken. En mócht je ooit nog behoefte hebben om de boel weer op zijn kop te gooien, dan is dat een stuk eenvoudiger.

2. Kies voor robuuste, stoere eettafels

Wanneer je helemaal dol bent op de industriële stijl, is het belangrijk om dit terug te laten komen in de meubels. Kies voor een van de robuuste eetkamertafels en je zult meteen zien wat voor effect dit heeft in jouw woning. Zo’n eetkamertafel is namelijk dé eyecatcher van de woning.

Kies bijvoorbeeld voor een ovalen tafel met een spinpoot: deze stalen poot sluit goed aan bij de industriële look én je kunt met een boel vrienden gaan tafelen. Twijfel je nog over de stijl? Kies dan voor een wat neutralere eetkamertafel, die goed past in ieder interieur. Denk bijvoorbeeld aan een boomstamtafel: deze is tijdloos en tegelijkertijd sfeervol. Gelukkig is voor iedere stijl wel een geschikte tafel te vinden, zowel qua vorm als afmeting.

3. Verf de muur in een bijpassende kleur

Mis je na het inrichten van de woning nog steeds sfeer? Dan is de kans groot dat je de muren nog moet aanpakken. Wanneer je omringd wordt door vier witte muren kan dat al gauw als kil worden ervaren. In de woonkamer zijn deze vier witte muren tegenwoordig een no go, want je wil juist voelen alsof je in een gezellig coconnetje zit.

Je kunt dit realiseren door alle muren in een kleur te verven. Misschien denk je dat dat ietwat overdreven is, maar niets is minder waar. Alle muren in dezelfde kleuren of tinten geven juist warmte en zorgen voor een gezellig geheel. Denk bijvoorbeeld aan warmgrijs, taupe of lichtbruin. Je kunt ook spelen met kleuren: verf bijvoorbeeld de lange muur in een lichte kleur, en de rest van de muren in een donkere kleur van hetzelfde kleurenpalet.

4. Vergeet de muurdecoratie niet

De muren zijn geverfd en de meubels staan in de woonkamer: je zult denken dat de interieurtwist nu klaar is. Toch kan het nog niet helemaal aanvoelen als jouw thuis. Het is in dit geval belangrijk om een persoonlijke touch aan jouw woning te geven.

Gelukkig is dit geen moeilijke opgave, want eigenlijk kun je met een paar elementen al persoonlijkheid toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan muurdecoratie, zoals een zelfgemaakt schilderij of een canvas met een familiefoto. Ook kun je een fotowand creëren, door allerlei fotolijstjes op te hangen met daarin waardevolle foto’s. En wat dacht je van de souvenirs die je hebt meegenomen uit het buitenland?

5. DIY’s zijn persoonlijk en sfeervol

Een andere manier om persoonlijkheid in jouw woning terug te laten komen, is door de handen uit de mouwen te steken. Het zelf iets maken of opknappen, oftewel de zogenoemde DIY’s, kunnen een persoonlijke toevoeging zijn aan het interieur – je hebt het immers zelf opgeknapt. En het hoeft niet veel geld te kosten! Dat is nog een fijne win-winsituatie.

Een voorbeeld van een bekende do it yourself is het opknappen van een kast. Geef de kast bijvoorbeeld een kleurtje dat past in jouw industriële stijl, of beits de kast in een mooie houtlook. Een kast die je wellicht wel weg wilde doen, kan op deze manier weer goed staan in jouw nieuwe interieur.