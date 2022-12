Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rare bultjes of jeuk down under? App de Dokter!

Chlamydia, gonorroe of syfilis: je hebt liever niet dat ze in jouw woordenboek staan, maar soms ontkom je er helaas niet aan. Als je twijfelt of je een soa hebt en spreekuren en wachtruimten liever skipt, kun je nu ook appen met een medisch deskundige. Dan heb je in no time antwoord op al je vragen over uitslag of andere perikelen down under.

Je weet heus wel dat de huisarts of de GGD-arts geen vraag raar vindt en dat die mensen alles al weleens voorbij hebben zien komen. Alleen al in 2021 lieten ruim 138.000 mensen zich testen op soa’s, 23.000 meer dan in 2020. Toch snappen we best dat je met je intieme vragen wat minder graag een afspraak maakt bij de dokter, ook omdat je soms gewoon twijfelt of het wel echt nodig is.

Anoniem advies vragen

Het vervelende aan seksueel overdraagbare aandoeningen is dat je ermee kunt rondlopen zonder dat je iets merkt. Dus je zou ook weer anderen kunnen besmetten met chlamydia, gonorroe, syfilis of een andere soa. Vaak krijg je klachten twee tot vier weken nadat je seks hebt gehad en dan is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Om iets uit te sluiten of juist zeker te weten dat er iets aan de hand is, zodat je de klachten kunt behandelen.

Via App de Dokter van Just stel je anoniem jouw gezondheidsvragen aan een medisch deskundige, ook ‘s avonds of in het weekend. Niet alleen over seksuele gezondheid, maar ook bijvoorbeeld als je een allergie vermoedt of op vakantie een insectenbeet krijgt. De service is gratis als je klant bent bij Just. Bij deze zorgverzekering geen gedoe of keuzestress, want je kiest uit slechts drie pakketten en je betaalt alleen voor wat je echt nodig hebt.

Supersnel antwoord

Als je een vraag hebt over je (seksuele) gezondheid en die liever niet aan je eigen huisarts stelt, je dokter niet snel genoeg beschikbaar is of je op vakantie bent, app je gewoon even. Alleen al in 2022 zijn er via App de Dokter meer dan 8000 vragen binnengekomen. In de top-10 van categorieën met de meestgestelde vragen staat seksuele gezondheid op nummer 2: dagelijks komen er vragen binnen over mogelijke soa’s.

Het downloaden van de app kost je nog geen minuut. Zodra je je vraag hebt gesteld, krijg je binnen een uur antwoord van een medisch deskundige. Is er een videoconsult nodig? Binnen één werkdag heb je een afspraak om te bellen met een huisarts. Goed om te weten: niets van wat je bespreekt, wordt gedeeld met Just.

Geen wachtlijst of verwijzing

Geen gezondheidsvragen maar andere klachten, bijvoorbeeld een sportblessure of je zit niet lekker in je vel? Just heeft nog meer handige zorgapps, zoals SkinVision, waarmee je verdachte huidplekjes kunt analyseren. En App de Fysio, waarin je een vragenlijst kunt invullen en een videoconsult kunt aanvragen om je probleem te bespreken. Via App de Coach kun je aan de slag met je mentale gezondheid, bijvoorbeeld als je last hebt van slaapproblemen, angsten, een slecht zelfbeeld of wanneer je veel piekert.

Zo kun je als klant van Just vanuit huis zelf aan je fysieke en mentale gezondheid werken. Zonder wachtlijst of verwijzing!

Als klant van Just kun je kosteloos App de Dokter of een van de andere zorgapps downloaden en gebruiken. Nog geen klant? Dan kun je nu wel drie maanden lang App de Dokter of App de Coach uitproberen! Je verzekeren bij Just gaat heel easy; het is niet nodig om van alles uit te pluizen. Maak een keuze uit drie pakketten – basis, aanvullend en tand – en je bent klaar. Je verzekert niet meer dan noodzakelijk is voor jou. Just wat je nodig hebt!

In samenwerking met Just