Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

App de Coach: zo zit je straks wél lekker in je vel

Het is dé feestmaand van het jaar, maar niet voor iedereen zijn lichtjes, party’s en etentjes genoeg om zich goed te voelen. Wist je dat je ook online hulp kunt krijgen als je niet lekker in je vel zit?

Als je je onzeker voelt, somber of gestrest bent, niet goed slaapt of je relatie niet loopt zoals je had gehoopt, heeft dat effect op je mentale gezondheid. En dat voel je misschien wel extra in de decembermaand, als de dagen korter en kouder zijn. En wanneer het soms lijkt alsof alle anderen wel alleen maar vrolijk van het ene naar het andere gezellige feestje rennen.

Groot taboe

Een schrale troost: je bent niet de enige. Het aantal jonge mensen met psychische klachten is de laatste jaren toegenomen, ook al voor de coronaperiode. Met name bij meiden, die kampen volgens onderzoek (HSBC 2022) vaker met emotionele problemen dan jongens. Thema’s waarover jongeren zich zorgen maken, zijn onder meer de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en het klimaat. Prestatiedruk en social media kunnen ook een rol spelen als jongeren niet lekker in hun vel zitten.

Uit onderzoek (3Vraagt, MIND, HUMAN 2022) blijkt dat 55 procent van de jongeren met psychische problemen hier niet over praat. Dat ziet ook Najla Edriouch, die als GZ-psycholoog werkt met jongeren. „Er zit nog een groot taboe op het praten over psychische klachten en jongeren zoeken vaak pas laat hulp. Ik hoop de drempel richting het zoeken naar hulpverlening te verlagen door dit soort thema’s via onder meer social media meer bespreekbaar te maken.”

Zelftest in 3 minuten

Veel jongeren weten ook niet goed hoe ze hun psychische klachten moeten aanpakken. „Weet dat je altijd naar je huisarts toe kunt gaan”, zegt Edriouch. „Vaak denken mensen ook dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) veel geld kost en er lange wachtlijsten zijn. Maar in de meeste gevallen worden de kosten van de GGZ vergoed door de zorgverzekering (wel wordt eerst je eigen risico aangesproken, red). En voor huisartsenzorg is er geen wachtlijst. Je huisarts kan samen met jou een inschatting maken van wat nodig is en je kunt misschien vast hulp krijgen van de praktijkondersteuner GGZ.”

Kun of wil je niemand in vertrouwen nemen, heb je meer behoefte aan een andere vorm van hulp of sta je op de wachtlijst en wil je vast zelf aan de slag met je mentale problemen om te voorkomen dat ze verergeren? Dan kun je bij App de Coach van zorgverzekering Just terecht. Na het downloaden doe je in 3 minuten een zelftest. Je kunt, indien dat nodig is en je daar behoefte aan hebt, onbeperkt chatten met een deskundige of zelfs videobellen met een coach.

Erger voorkomen

Via App de Coach kun je meteen met je mentale gezondheid aan de slag. Er zitten allerlei zelfhulpmodules in zoals Piekeren, Zelfbeeld, Slapen en Smartphonegebruik. Op die manier kun je zelf werken aan jouw thema en is de kans groter dat je lekkerder in je vel komt te zitten.

Ook fijn: er zijn geen wachttijden. En alles wat je in App de Coach bespreekt, blijft tussen jou en je coach. Je persoonsgegevens in de app worden niet gedeeld met Just.

„Iedereen kan psychische problemen krijgen”, benadrukt Edriouch nog. „Maar als je goed voor jezelf zorgt – denk aan gezond eten, daglicht opzoeken, bewegen en voor sociaal contact zorgen – en op tijd hulp zoekt, kan dat al helpen om die negatieve spiraal tegen te gaan.”

Als je je bij Just verzekert, kun je gratis gebruikmaken van App de Coach. Waar en wanneer je maar wilt. En Just heeft veel meer handige zorgapps, zoals App de Dokter, voor al je gezondheidsvragen, en SkinVision, waarmee je verdachte huidplekjes kunt analyseren. Je verzekeren bij Just gaat heel easy; het is niet nodig om van alles uit te pluizen. Maak een keuze uit drie pakketten – basis, aanvullend en tand – en je bent klaar. Je verzekert niet meer dan noodzakelijk is voor jou. Just wat je nodig hebt! Nog niet verzekerd bij Just? Dan kun je nu wel drie maanden lang gratis App de Coach uitproberen!