Kerstdiner organiseren en kun je niet koken? Zo heeft niemand het door

De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken; de feestmaanden! Massaal worden er inkopen gedaan, de mooie cadeaus aangeschaft en uitgebreide kerstdiners voorbereid. Dat laatste is iets wat voor sommigen veel plezier oplevert, maar voor anderen een bron van grote stress is.

Supermarkten maken het ons een stukje gemakkelijker met het opstellen van complete menu’s, toch vallen deze vaak tegen in de uitvoering. Van pocheren, flamberen tot sous vide koken: alles komt alsnog voorbij.

Heb jij nou twee linkerhanden als het om koken gaat, maar ben je wel aan de beurt om het kerstdiner te organiseren? Hier drie praktische tips waardoor niemand doorheeft dat jij eigenlijk echt niet kunt koken.

Volop pret met gourmet

Een aantal jaren was gourmetten uit de gratie. Mensen vonden het oubollig, verre van culinair verantwoord en ongezond. Want de klassieke gourmet staat natuurlijk voor heel veel vlees en wellicht een verdwaalde pannenkoek. Dit is tegenwoordig wel anders, het gourmetstel mag weer uit de kast! Het is weer helemaal hip en terug van weggeweest.

Waar we de tafel mee vullen? Groenten hebben een prominente rol, gecombineerd met allerlei vega opties die tegenwoordig in vrijwel iedere supermarkt te krijgen zijn. Natuurlijk mag vlees nog steeds, maar wel verantwoord en met mate.

Mocht je culinair over willen komen, maak dan zelf hamburgers van gehakt, en slavinken kun je maken door er een stukje spek omheen te wikkelen. Ook spiesjes kun je zelf maken door kip op een spies te rijgen en te kruiden naar wens. Eenvoudige handelingen die écht iedereen kan, maar hoog scoren op de culinaire ladder.

Op z’n Italiaans

Een noviteit op het terrein van ‘zelf koken concepten’ is de pizzarette. Althans, relatief nieuw. Net als gourmetten een avondvullend programma, waar je als culinair wonder te boek kunt komen te staan zonder veel te hoeven doen. Voor een pizzarette is het gewoon een kwestie van een rondje goed googelen om de juiste producten te kunnen kopen.

Natuurlijk heb je volop deeg nodig voor de bodem en vervolgens is het de kunst om de juiste producten voor het beleggen van de pizza op tafel te zetten. Denk aan tomatensaus, groenten zoals champignon en ui, kaas en vlees. Wanneer jij op tafel wat exclusieve hammen, exotische groenten en verschillende kazen zet dan is iedereen zeer onder de indruk. Gegarandeerd. Zo geef je iedereen de mogelijkheid de pizza te vullen zoals hij of zij wil. En het fijne aan dit concept is; wie houdt er nu níét van pizza?

Een leuke toevoeging voor de laatste ronde: een pot Nutella en wat marshmallows. Een zoete laatste pizza is voor velen een welkome afsluiter. En je weet wat ze zeggen: zoet sluit de maag.

Gezond fonduen

Nog een klassieker die niet meteen als gezond te boek staat, is de fondue. Dat de fonduepot altijd gevuld moet zijn met zware kaas? Nee, dat is tegenwoordig niet meer nodig. Je kunt de fonduepot ook vullen met een smaakvolle bouillon. In deze bouillon kun je allerlei producten garen, van groenten tot vlees en van vis tot een stukje brood. Daarmee zorg je ervoor dat fonduen een stuk lichter wordt als maaltijd, dan de klassieke variant. En vergeet ook niet hier de chocolade als afsluiter. Kerst hoeft niet áltijd gezond te zijn, toch?

Kortom, de kunst van het organiseren van een goed kerstdiner zonder dat je een culinair wonder bent is het kiezen van het juiste concept. Door de tafel vervolgens ruimhartig te vullen met allerlei lekkers laat je zien dat je er werkelijk over na hebt gedacht. Vervolgens is het aan de gasten om er iets lekkers van te maken, naar eigen smaak en inzicht.

Natuurlijk kun je je ook wenden tot de lokale traiteur en eten afhalen om vervolgens te doen alsof je zelf dagen in de keuken hebt gespendeerd. Of dit een slimme keuze is? Dat valt te betwijfelen. Bij een beetje doorvragen van de gasten val je al snel door de mand, zeker wanneer het gespreksonderwerpen op recepten uitwisselen komt. Ga daarom voor safe en zet je gasten zelf aan het werk, een avondvullend programma gegarandeerd!

