Hoe vertel je je peuter dat je een miskraam hebt gehad? 6 tips

Een miskraam is al verdrietig genoeg. Maar als je een peuter in huis hebt die wist dat jij zwanger was, maakt dat de situatie er niet makkelijker op. Uiteraard is het helemaal aan jou hoe je dit vertelt en op welke manier, maar een paar tips kunnen misschien van pas komen.

Elke peuter reageert anders op het nieuws dat hij een broertje of zusje krijgt. De één kan nergens anders over praten, de ander moet er niks van weten. En in hoeverre ze de zwangerschap echt begrijpen, verschilt natuurlijk ook weer.

Peuter vertellen van je miskraam

Als je peuter wist dat je zwanger was, komt een keer het moment dat je gaat vertellen dat de baby niet meer in je buik zit. Wij geven een paar tips hoe je dit moment aan kunt pakken.

1. Zorg dat hij weet dat de miskraam niet zijn schuld is

Het is belangrijk dat hij begrijpt dat zijn vader en moeder verdrietig zijn omdat de baby er niet meer is. En niet om iets dat hij zelf heeft gedaan. Het ligt niet aan hun gedrag, hoe goed of slecht dat misschien ook was.

2. Normaliseer dat het oké is om verdrietig te zijn

Je zult verrast zijn hoeveel je peuter begrijpt. Hij voelt je emoties echt wel aan, waardoor hij ook de geruststelling nodig heeft dat je er voor hem bent. Vertel hem dat je nu erg verdrietig bent, maar dat je dat niet altijd zo zal voelen. Op een dag ga je je weer beter voelen.

3. Herdenk de miskraam samen als gezin

Bij het verlies kun je je peuter zeker betrekken, zodat hij op die manier ook een afsluiting heeft. En doe dat vooral op een manier dat bij jullie past. Je kunt bijvoorbeeld een herinneringsplant planten in jullie tuin. Of laat je kind iets kiezen om de baby los te laten: een bloem, speelgoed of een steen. Hij kan het begraven of in een meer gooien, dat is ook een manier van rouwen.

4. Begrijp dat een peuter zijn emoties soms moeilijk uit

Het kan zijn dat je kind soms opeens moet lachen of juist boos wordt. Dat komt omdat ze niet goed weten hoe ze met angst of ongemakkelijke emoties om moeten gaan. Het is niet zo dat het ze niet boeit. Het kan juist zijn dat ze je proberen op te vrolijken, zodat je je weer beter gaat voelen.

5. Zorg goed voor jezelf

Na een miskraam kan het een lange tijd duren voordat je je weer wat beter voelt. En dat kan met vallen en opstaan gebeuren. Want zo gaat dat met verdriet. Je hebt momenten waarop je je goed voelt, en momenten waarop je plotseling weer die pijn voelt. Om er voor je peuter te zijn, is het belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt. Ga dus ook eens wat doen, puur voor jezelf. Denk aan afspreken met vriendinnen of sporten. Dingen waardoor jij je weer wat beter in je vel voelt.

6. Geef het tijd

Een kind verliezen is zo verdrietig, het is een enorm rouwproces. En voor je peuter kan het moeilijk zijn om je ouders te zien rouwen. Probeer daarom lief te zijn voor jezelf, je partner en je kind. Iedereen rouwt en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar weet ook dat je elkaar hebt in deze moeilijke tijd.