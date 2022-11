Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moet ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? 3 redenen om het wél te doen

Als je wil beginnen met ondernemen, weet je waarschijnlijk al dat er veel regelwerk aan zit te komen. Zo moet je een ondernemingsplan opstellen, je administratie zien bij te houden én natuurlijk moet je je voor het een en ander verzekeren. Een van de vele verzekeringen die je kunt afsluiten, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht, maar wel handig om te hebben.

Hieronder staan drie redenen opgesomd waarom je als ondernemer zeker baat kunt hebben bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgelegd

Voordat we de diepte induiken waarom je een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten, is het wellicht handig om eerst uit te leggen wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering, oftewel een AOV, eigenlijk inhoudt.

Het kan iedereen overkomen: je wordt ziek of je komt in aanmerking met een ongeval. Het kan zijn dat je hierdoor voor een deel of misschien wel volledig niet meer jouw werk kunt uitvoeren. Wanneer je in loondienst bent bij een bedrijf, ben je via jouw werkgever hiervoor verzekerd. Je hebt via jouw werkgever nog steeds recht op een inkomen, zodat je niet in de financiële problemen terechtkomt.

Als je als ondernemer door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, moet je zelf voor deze kosten opdraaien. Sommige ondernemers hebben voor deze situaties een spaarpotje opgebouwd zodat ze zichzelf een maandloon kunnen uitkeren, maar het is logisch dat dat niet vanzelfsprekend is voor iedereen. Om alsnog een inkomen binnen te krijgen, kun je je hiervoor verzekeren met een AOV. Dankzij deze verzekering krijg je nog gewoon inkomen wanneer je niet meer in staat bent om te werken.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering

1. Je voorkomt geldzorgen

De voornaamste reden om een AOV af te sluiten, is omdat je op deze manier geldzorgen voorkomt wanneer je niet meer kunt werken. Zoals eerder werd genoemd, ben je hiervoor gewoon verzekerd wanneer je in loondienst bent. Je krijgt nog gewoon loon uitgekeerd. Als je onderneemt is dat een ander verhaal. In dat verhaal moet je voor deze kosten zelf opdraaien, en we snappen dat dat voor veel ondernemers niet te doen is. Een AOV zal voor jou een vangnet bieden, want dankzij deze verzekering krijg je gewoon inkomen uitgekeerd.

2. Een ongeluk zit in een klein hoekje

We zeiden het net al kort, maar iedereen loopt het risico om een ziekte of ongeval te krijgen. Voor veel mensen is dit een ver-van-hun-bed-show, maar toch is het belangrijk om hier stil bij te staan. Vooral als je gaat ondernemen, want in dat geval moet je zelf voor de kosten opdraaien als je niet meer kunt werken. Het risico op een ongeval is overigens ook afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent. Als je in de bouw werkt, is de kans op een ongeval nou eenmaal groter dan wanneer je op kantoor werkt. Toch kan een ongeval ook altijd plaatsvinden in je vrije tijd: een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

3. De hoogte van de premie is verschillend

Veel ondernemers sluiten geen AOV af, met de gedachte dat dit een dure kostenpost gaat zijn. Toch zijn de kosten wanneer je niet kunt werken én je hiervoor niet verzekerd bent, een stuk groter dan de maandelijkse premie van jouw AOV. De premie van de AOV is echter heel verschillend. Dit verschilt per persoon, maar ook per situatie. Wanneer je ouder bent, moet je eenmaal meer premie betalen dan wanneer je nog een twintiger bent. Ook zal de premie hoger zijn wanneer je in een branche werkt waarbij het risico op een ongeval groter is, zoals in de bouwsector. Als laatst kun je de hoogte van de premie ook deels zelf bepalen. Denk daarbij aan het soort verzekering, de eindleeftijd en de hoogte van het verzekerde bedrag.

Ook goed om te weten: de premie van de AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je een deel kunt terugkrijgen. Zo valt die maandelijkse kostenpost tóch nog iets mee.

Zo sluit je een AOV af die bij jou past

Redenen genoeg dus om wél een AOV af te sluiten. Toch twijfelen mensen nog steeds om een AOV af te sluiten, met de gedachte dat het afsluiten ervan veel moeite kost. Gelukkig is niets minder waar.

Het enige dat je hoeft te doen is een kijkje te nemen op Tulpenfonds. Hier kun je eenvoudig én voordelig een AOV speciaal voor zelfstandigen afsluiten. Hier kun je dan ook direct de premie berekenen die jij verwacht kwijt te zijn. Vervolgens kun jij hier jouw AOV afsluiten. Het is overigens wel een aanrader om hier de tijd voor te nemen. Zo stuit je op belangrijke vragen over onder andere jouw gezondheid. Het is van groot belang om op deze vragen eerlijke antwoorden te geven, zodat de AOV exact aansluit op jouw behoeften.