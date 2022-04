Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze zangeres schreef de beste song al rijdend in een auto

Zangeres Sarah Burger heeft indruk gemaakt op het Nederlandse publiek met een song die ze al rijdend in een auto schreef.

Op uitnodiging van Peugeot deed Sarah mee aan een challenge waarbij aanstormende zangtalenten werden uitgedaagd een nummer te schrijven, terwijl ze samen met Leona Philippo een roadtrip maakten in een van de nieuwe elektrische modellen. Een mobiele studio dus, die door de stilte verbazingwekkend geschikt bleek om muziek te maken.

De talenten verrasten met prachtige songs waarna het publiek mocht stemmen op hun favoriet. Sarah wist de meeste muziekfans aan zich te binden. “Ik vind het echt superleuk dat ik gewonnen heb. Ik was door het grotere social mediabereik van de andere kandidaten een beetje de underdog. Maar hierdoor zie ik dan ook weer wat voor geweldige groep vrienden en familie ik achter me heb staan die op mij hebben gestemd. Maar natuurlijk ook al die mensen die ik helemaal niet ken. Ik ben inmiddels de studio in geweest om het nummer officieel op te nemen.”

Inspiratie uit de natuur

Sarah liet zich tijdens de rit inspireren door de natuur en dat is duidelijk terug te horen in haar song. “De kracht van de natuur vind ik enorm inspirerend. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen”, zegt Sarah.

De jonge zangeres had een lastige start van haar carrière omdat corona voortdurend roet in haar optredens strooide. Toch bleef ze niet onopgemerkt. Niemand minder dan Snelle werd fan van haar en stak haar een hart onder de riem om vooral meer muziek te gaan maken.

Met nu de bevestiging van het grote publiek op zak, heeft Sarah een enorme boost gekregen om haar dromen als artiest na te jagen.

