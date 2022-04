Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste beelden Zwanger & Co: als je eierstokken rammelen, maar de perfecte man ontbreekt

Nederland staat deze zomer met de film Zwanger & Co weer een onvervalste feelgood te wachten. Een verhaal over baby’s, nog meer baby’s en vooral over iemand waarbij de eierstokken onvervalst rammelen, maar de perfecte man en toekomstig vader maar niet gevonden wordt.

De een moet er niet aan denken, de ander zit zich al te verkneukelen. Mannen zullen met pijn en moeite de bioscopen van ons land in getrokken kunnen worden. Hordes vrouwen willen liefst nu al een kaartje voor een speciale ladies night boeken. Zo gaat dat met de vele feelgoods van de Nederlandse filmmakers. Zo ook vast met Zwanger & Co, waarvan de eerste beelden vandaag naar buiten zijn gebracht.

Zwanger & Co ‘een onvervalste Johan Nijenhuis’

Als één regisseur verbonden kan worden met goed bezochte feelgood-films, dan is dat Johan Nijenhuis wel. Voor Zwanger & Co was de Tukker al goed voor titels als Costa!, Verliefd op Ibiza, Toscaanse Bruiloft, Rokjesdag en Verliefd op Cuba. Dat hij ook andere genres beheerst, bleek uit het enorme succes dat De Beentjes van Sint-Hildegard werd. Maar de komende maanden trakteert hij de feelgood-liefbber zelfs op twee titels: begin juni Marokkaanse Bruiloft en vanaf 7 juli Zwanger & Co.

Metro interviewde de cast van laatstgenoemde film over baby’s en nog eens baby’s in augustus 2020 al, toen er nog geen seconde op camera stond. Aan het woord kwamen toen Matteo van der Grijn, Rolf Sanchez en Bo Maerten. Maerten gaf in het gesprek aan dat ze best graag moeder wilde worden. Ze had toen nog geen idee, maar in mei vorig jaar was zij het daadwerkelijk, van zoon Mosie.

Hier zie je de eerste beelden van Zwanger & Co:

Aankomende ouders op de proef gesteld

Zwanger & Co gaat over familie en familie-uitbreiding, maar draait vooral om Merel (Lieke van Lexmond). Als verloskundige weet Merel dat ze niet eindeloos kan wachten met haar kinderwens, alleen de perfecte man is nog nergens te bekennen. Haar familie groeit in rap tempo en de aankomende ouders worden flink op de proef gesteld. 40-plussers Annet en Theo proberen met de nodige hulp nog een baby te krijgen, maar dan blijkt dochter Eva ineens ongepland zwanger.

Piet stort zich, ondanks zijn leeftijd, vol op zijn papadag en probeert met zijn tweede leg in te halen wat hij bij zijn eerste leg gemist heeft. Merel besluit uiteindelijk om voor het single moederschap te gaan. Maar net als de test een plusje geeft en de hormonen door haar lijf gieren, is daar opeens de charmante ambulancebroeder Luuk die haar leven op zijn kop zet.

Dan weet je het wel hè? ‘Dé feelgood’ wordt Zwanger & Co in de trailer genoemd. Maar met een knipoog ook: ‘Een hele bevalling’. Zwanger & Co heeft overigens een eigen instagram-account.

🎦 Cast Zwanger & Co Behalve Lieke van Lexmond zien we onder meer de volgende acteurs vanaf 7 juli in Zwanger & Co: Waldemar Torenstra, Bo Maerten, Manuel Broekman, Beppie Melissen, Thom Hoffman, Matteo van der Grijn, Maaike Martens en Carolina Dijkhuizen.