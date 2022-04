Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdere aanscherping distributieovereenkomst nodig voor rust in woonwijken

Van gigantische blokkendoos-achtige gebouwen tot het nieuwe fenomeen aan ‘dark stores’: we ergeren ons in Nederland mateloos aan de distributiecentra die als paddenstoelen uit de grond schieten. Sinds 2010 is het aantal distributiecentra met meer dan 50 procent toegenomen en na groene weilanden moeten nu ook woonwijken er aan geloven. Om de rust in woonwijken terug te brengen, is er verdere aanscherping van de distributieovereenkomst nodig.

Omwonenden klagen over overlast voor het vele verkeer en de ongezellige magazijnen zijn vaak een doorn in het oog. Toch hebben we hier allemaal een handje in. We bestellen massaal online onze producten en verwachten dat deze ook binnen enkele dagen geleverd worden. De roep om in te grijpen groeit alsmaar door.

De opmars van distributiecentra

Vroeger vestigden distributiecentra zich vooral op bedrijventerreinen buiten de stad. Maar vandaag de dag komen de opslaghuizen steeds vaker in bewoonbare gebieden te staan. Het bezorgen van pakketten moest sneller, van enkele dagen tot nu soms zelfs binnen 24 uur. De komst van flitsbezorgers, die binnen enkele minuten boodschappen afleveren bij klanten, doet nog een schepje bovenop de noodzaak voor lokale opslagplaatsen. Die bezorgen vanuit dark stores; kleine distributiecentra, beplakt met stickers waardoor er niet naar binnen te kijken is, pal naast bewoonde woningen.

Gemeenten massaal tegen dark stores, maar niet tegen distributiecentra

Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen, hebben reeds besloten om deze dark stores uit hun straten te weren. De aanleiding is vooral de overlast die de winkels met zich mee brengen. Er staan de gehele dag lang bezorgers voor de deur, trottoirs worden geblokkeerd door gestalde fietsen en de verkeersveiligheid is in het geding. Omwonenden klagen daarnaast over geluidsoverlast en ongezellige, dichtgeplakte etalages.

Maar het aantal grote distributiecentra groeit door. Samen zijn ze nu al goed voor ruim 40 miljoen vierkante meter aan blokvormige gebouwen. Gemeenten en provincies worstelen met reeds getekende overeenkomsten omtrent de grondexploitatie in hun gebied en het alsmaar groeiende verzet van burgers tegenover bestemmingsplannen. Tegelijkertijd staan gemeenten al onder financiële druk. Hoge grondprijzen en economische activiteiten in hun gebieden zijn de doorslaggevende factor om de bouw van deze centra door te laten gaan. Anderzijds willen webwinkels en bezorgdiensten hun services verbeteren en zijn klanten niet meer bereid om dagen, hetzij weken te wachten op hun bestelling.

Distributeurs en distributieovereenkomst onder druk

Distributiecentra hadden het drukker dan ooit tijdens de lockdown. Distributieovereenkomsten werden aangescherpt en resellers konden hun producten soms maandenlang niet van hun leverancier krijgen door de overmatige vraag en het beperkte aanbod. Magazijnen van pakketbezorgers als DHL en PostNL, maar ook van retailers als Coolblue en Bol.com, draaiden op volle toeren en maaltijdbezorgers werkten overuren om alle klanten te kunnen bedienen.

Dat betekent niet dat het voor alle distributeurs en producenten even koek en ei is geweest. Distributieovereenkomsten zijn scherper geworden en zowel distributeur als leverancier wil exclusiever zijn in zijn aanbod. Distributeurs willen bijvoorbeeld de exclusieve rechten hebben op de verkoop van een product in een bepaald gebied. Maar leveranciers willen het liefst zakendoen met particuliere ondernemers. Zij kunnen het exclusieve aanbod promoten en verkopen in een traditionele winkel. Daar is winst maken het einddoel van de onderneming, in tegenstelling tot een distributeur die zoveel mogelijk producten in een zo kort mogelijke tijd wil verkopen en bezorgen. Daarnaast belemmert de online verkoop van een product de echte waarde ervan. Dat komt door het gemak van het internet en de ontbrekende klantbeleving.

De rol van de klant

Ondanks alle kritiek blijft de consument toch deels verantwoordelijk voor de groei van logistiek vastgoed. We willen pakketjes zo snel mogelijk thuis hebben, dus zijn meer schakels nodig. Meer dan in vergelijking met traditionele winkels. Zij krijgen hun producten in grote hoeveelheden geleverd en kunnen deze ter plekke verkopen. Waarschijnlijk zal de distributieovereenkomst tussen bedrijven verder worden aangescherpt in de loop der jaren. Daardoor groeit het tekort aan producten. Dan zullen consumenten zich toch weer tot de traditionele winkels moeten keren om hun producten in huis te halen.

In samenwerking met CKH Advocaten