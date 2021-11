Luxe in badkamer wordt de standaard: deze dingen kun je toevoegen

De afgelopen jaren zijn door nieuwe innovaties badkamers steeds luxer geworden. De luxueuze uitstraling is een trend die we in de volledige inrichting zien, maar bij de badkamer is het verschil met vroeger het grootst te noemen. De reden hiervoor heeft met name met de innovaties te maken en daarmee het betaalbaar worden van luxe.

Wanneer een badkamer nu gebouwd of gerenoveerd wordt, dan is deze in geen enkel opzicht meer te vergelijken met de badkamers van tien jaar geleden. Zowel bij de bouw als bij de inrichting van de badkamer zijn er keuzes die gemaakt kunnen worden om deze luxe aan te brengen. Dit artikel noemt de belangrijkste ontwikkelingen en vertaalt dit naar keuzes die jij kan maken bij het bouwen en inrichten van de badkamer. Ook lees je over de meest ultieme luxe opties die je momenteel kunt kiezen.

Innovaties in bouw van de badkamer

Voor de bouw van de badkamer is vloerverwarming tegenwoordig de standaard. Warme voeten hebben, biedt direct dat gevoel van luxe en behaaglijkheid. Voor de afwerking van de vloer is er tegenwoordig veel keus. Een van de meest gekozen opties zijn keramische tegels. Door innovaties in het productieproces kunnen tegenwoordig met keramiek de mooiste designs gemaakt worden. Keramische tegels met hout- of marmerlook zijn bijna niet van echt te onderscheiden.

Deze nieuwe mogelijkheden in badkamerstyling zijn ook van invloed op de rest van de inrichting, zoals het badkamermeubel, douche, toilet en wastafel. Om optimaal te kunnen genieten van de badkamer, is het belangrijk dat bij de bouw al dikkere leidingen gebruikt worden voor water en afvoer zodat een regendouche of dubbele douche goed kan functioneren.

Trends design badkamer

Van een plek om je te wassen naar een volledige wellnessbeleving. Afgelopen jaar hebben veel mensen hun huis gerenoveerd. Door de grote keuze in betaalbare producten met een luxe uitstraling is het effect van de badkamer verbouwen groter dan ooit. Bij de trends in badkamers, is te zien dat keramische tegels in grote formaten, houtlook, marmerlook of een andere natuursteenlook, het grootste verschil in beleving maken. Deze luxe wordt doorgevoerd in de stijl van de verdere inrichting.

Kijk bijvoorbeeld naar luxe gekleurde kranen, vaak in de kleur goud, roségoud of een matte kleur zoals mat zwart. Ditzelfde zie je bij het badkamermeubel en de wastafel, zoals een matzwarte wasbak op een houten badkamermeubel. Eventueel met led-verlichting erachter. Ditzelfde zie je al langere tijd bij de badkamerspiegels met ledverlichting. De verlichting is lang niet altijd meer wit, je kunt nu ook kiezen voor verlichting in meerdere, vaak warme kleuren.

Innovatie in douches

De douche is de ultieme ontspanningsplek in de badkamer. De keuze voor een regendouche met losse handdouche is bijna standaard te noemen bij nieuwe badkamers. Welke regendouche je kunt kiezen, daar zijn wel weer veel ontwikkelingen in geweest. Bij het uiterlijk van de douche is dezelfde trend als bij de kranen zichtbaar, zo kun je deze goed met elkaar matchen. Denk aan een goudkleurige, roségoudkleurige of een matzwarte douche.

Je kunt tegenwoordig ook kiezen voor een regendouche met waterval. Toch is dit nog lang niet de ultieme luxe in douches. Van ligdouche tot infrarooddouche tot stoomdouche en zijdouche, wanneer je echt luxe wilt, kun je nog veel verder gaan. Hierover straks meer.

Vormgeving douchecabine

De vormgeving van de douchecabine is ook veranderd ten opzichte van vroeger. Wanneer je de ruimte hebt, is een inloopdouche een goede optie. Je kunt deze ook met deuren krijgen, je hebt dan een douchecabine. Echter is deze niet te vergelijken met de douchecabines van vroeger. De vloer, met die mooie marmerlook of houtlook keramische tegels, loopt namelijk gewoon door. In de vormgeving is ook het een en ander veranderd.

Een douchecabine in mat zwart met rookglas of onderverdeelde ramen behoort tot de mogelijkheden. Dit oogt veel luxer dan de douchecabines van vroeger, en past bij de modern-industriële inrichting van tegenwoordig. Wil je toch een gesloten douchecabine kopen? Dan heb je keuze in luxe cabines zoals stoomcabines, cabines met voetmassage of met bodyjets voor een heerlijke sensatie om vanaf de zijkant water tegen je lichaam te voelen.

De ultieme luxe in badkamers

Zoals beloofd, in deze alinea lees je meer over de ultieme luxe in badkamers van dit moment. Te beginnen met de ligdouche. Een ligdouche is een soort bank, vaak ‘zwevend’ tegen de muur gemonteerd met daarboven eenzelfde blok met naast elkaar ongeveer 6 doucheunits waar het water uitkomt. Je ligt dus op de stenen bank terwijl het water over je heen stroomt. Een uitvoering van lichtdoorlatend natuursteen is prachtig, je hebt dan een verlicht blok met de prachtige doortekening van het gesteente. Wanneer je geen ruimte hebt voor een ligdouche, maar wel meer luxe wilt, kun je kiezen uit een infrarooddouche, stoomdouche of zijdouche.

Douche opties

Ook bij een douche kopen heb je meer keuze dan ooit. Eén van de moderne innovaties is de infrarooddouche, ook wel zonnedouche genoemd. Hoewel er meerdere uitvoeringen zijn, kun je het infraroodpaneel in de zijwand monteren. Wanneer je naast deze warmte nog meer ontspanning voor je spieren wilt, dan is een zijdouche of hydromassagedouche een optie. Deze bodyjets kunnen verschillende spiergroepen ‘masseren’.

Nog meer luxe en ontspanning? De stoomdouche of stoomcabine biedt uitkomst. De stoomdouche moet vakkundig aangelegd worden in de badkamer, de stoomcabine is makkelijker te plaatsen, maar vormt minder een eenheid met de rest van de badkamer. Het geeft echter veel ontspanning, zo’n stoomdouche of stoomcabine en kan als alternatief voor een sauna dienen. Afhankelijk van het model kan de temperatuur zo’n 60 graden worden en de luchtvochtigheid over de 90 procent. De meeste stoomdouches of stoomcabines worden uitgevoerd met bodyjets of zijdouches en zelfs met muziekinstallatie en verlichting.

Voor wie zijn deze luxe badkamers?

Uiteraard betaal je voor luxe altijd wat meer, toch zijn de prijzen voor luxe badkamermeubels, douches en andere luxe accessoires minder hoog dan je verwacht. Ook de grootte van de badkamer is minder van belang dan je zou denken. Een kleine badkamer kan ook als luxe wellnessruimte ingericht worden. Grenst de badkamer aan de slaapkamer? Dan wordt de keuze regelmatig gemaakt om deze met een glazen deur te verbinden. Zo ontstaat er veel meer ruimtelijkheid en wordt deze luxe, prachtig ogende wellnessruimte bij het huis betrokken. Wanneer je nu je badkamer laat verbouwen, laat dan sowieso bredere leidingen en afvoeren plaatsen zodat je altijd deze luxe opties openhoudt. Verdiep je voor de verbouwing of renovatie alvast in de mogelijkheden om goed op de hoogte te zijn.

