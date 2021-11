‘Ineens werd ik gebeld, ik bleek een nummer 1 hit te hebben’

De ontwikkeling van singer/songwriter Jermaine Fleur mag gerust stormachtig worden genoemd. Was hij in 2009 nog niet goed genoeg voor de finale van de X-Factor, nu heeft hij al een nummer 1 hit op zijn naam staan. En dat ging op een nogal bijzonder manier.

„Die nummer 1-hit kwam behoorlijk onverwacht. Het was in 2015. Samen met een producer werkte ik aan wat songs, terwijl we nog een liedje hadden liggen dat we nog niet hadden uitgebracht. Omdat we het wel een leuke song vonden, besloten we het alsnog uit te brengen. We hadden niet eens een naam en noemden het simpelweg A Song.”

‘Stilte en power gaf mij inspiratie’

We spreken Jermaine nadat hij op uitnodiging van Peugeot samen met Leona Philippo een roadtrip heeft gemaakt in een van de nieuwste modellen. Onderweg in de auto maakte Jermaine een nieuwe track. Jermaine is een van de drie artiesten die op deze manier zal worden gevraagd een nieuwe song te schrijven, onderweg naar een door hen gekozen favoriete locatie.

„Hoe dat was? Ja, heel vet eigenlijk. Ik schrijf wel vaker in de auto. Als ik een melodie in m’n hoofd heb, krijg ik meteen een idee en dan vind ik het wel chill om dat gelijk een beetje uit te werken. Niet de hele track, maar in grote lijnen. In deze auto ging dat helemaal top. Niet om te slijmen bij Peugeot ofzo, maar het was een heerlijke auto en doordat je ook ‘m elektrisch kon laten rijden, was het heel stil, maar voelde je wel de power. Dat gaf mij inspiratie. Ik koos ervoor om naar Club Panama te gaan. Daar liggen zoveel mooie herinneringen en heb ik mijn vriendin Avalon ontmoet.”

Maar hoe zit dat nou met die nummer 1-hit? „Oh ja, die hit”, lacht Jermaine. „Nou, niet lang nadat we A Song hadden uitgebracht, kregen we ineens berichten dat we nogal lekker gingen in Turkije, Spanje, Portugal en zelfs plekken buiten Europa. Tot ik ineens werd gebeld: ‘Je staat op nummer 1 in Polen’. Ja, dat was heel bijzonder. Dat liedje was kennelijk een sleeping giant.”

Grote droom: mensen helpen

Jermaine heeft overigens nog een heel grote droom. Hij wil per se een Grammy, een van de belangrijkste muziekprijzen in de wereld, winnen en heeft daarvoor een duidelijk reden. „Ik wil mensen helpen. Zoveel mogelijk mensen. Vroeger wilde ik daarom arts worden. Maar door mijn deelname aan de X-Factor in 2009 ben ik in de muziek beland. Daarmee wil ik mensen gelukkig en blij maken, de liefde verspreiden. In mijn leven draait alles om de liefde. I’m doing what I love. Als ik een Grammy win, is dat voor mij de bevestiging dat ik heel veel mensen gelukkig heb gemaakt. Het zal het tastbare bewijs zijn dat mijn missie is geslaagd.”

De hitzanger begrijpt dat een Grammy winnen nogal ambitieus klinkt, maar is overtuigd van de mogelijkheid. „Ik geloof er gewoon in. Ik voel dat het kan. Meerdere keren per jaar zit ik in Los Angeles en dan ben je dicht bij het vuur. Ik moet gewoon volhouden, dan gaat het me lukken.”

Peugeot heeft als motto ‘turn time into quality time’, door het rijplezier en de vrijheid die het merk met zich meebrengt. Met On Track gaan we met Peugeot op muzikale roadtrip, samen met jonge, upcoming artiesten. We praten over hun ambities, bijzondere locaties en gebeurtenissen én we gaan werken aan een track. Een track die Peugeot samen met Leona Philippo laat componeren, om de artiesten alvast een beetje op weg te helpen.

