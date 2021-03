Online een open dag bezoeken? Vier voordelen!

Waar kom je terecht, wat kun je van een opleiding verwachten en vooral: hoe proef je de sfeer als je niet fysiek langs kunt gaan? De open dagen voor opleidingen vinden dit schooljaar namelijk online plaats. Toch zitten er ook voordelen aan zo’n digitale kennismaking, vertelt Andrea Withaar van Techniek College Rotterdam.

Vanwege alle Covid-19-maatregelen zit een rondje door een schoolgebouw wandelen er niet in. Althans, niet écht. Maar iedereen met interesse in een van de mbo-opleidingen van Techniek College Rotterdam kan wel digitaal de locaties bezoeken.

Via een 360 graden tour kun je digitaal rondneuzen in de gebouwen en lees je van alles over de opleidingen. Je kunt hier ook filmpjes bekijken van studenten die vertellen waarom zij de opleiding volgen, wat ze er leuk en minder leuk aan vinden en ze geven tips over hoe je de juiste studiekeuze maakt.

50 procent moet nog kiezen

Het is allemaal even anders dan anders, en eerlijk is eerlijk, dat was voor de medewerkers van Techniek College Rotterdam ook even wennen. Maar nu de eerste open dagen achter de rug zijn, kan Withaar concluderen dat de jongeren de onderwijsinstelling goed hebben gevonden.

De laatste open dag is op dinsdag 9 maart. „Voor de ‘late beslissers’, al is dat verreweg de grootste groep. Zo’n 50 procent heeft nog geen keuze gemaakt”, zegt Withaar. Dit jaar hebben zij meer tijd gekregen om te kiezen; waar normaal voor 1 april de inschrijving voor een vervolgopleiding binnen moet zijn, kan dat nu tot 1 mei. „Maar het is natuurlijk belangrijk dat je niet te lang wacht als je verzekerd wilt zijn van een plek op de opleiding van jouw keuze.”

De voordelen van online open dagen

Withaar noemt vier voordelen van online open dagen:

„Je kunt meer bezoeken dan normaal, want je hebt geen reistijd of last van slecht weer of het verkeer wat tegenzit. Bij Techniek College Rotterdam kun je virtueel je route samenstellen langs alle opleidingen.” „Als je al weet wat je wilt, kun je heel gericht voorlichting volgen. Fijn, want dan kun je de voor jou minder interessante dingen gewoon overslaan.” „Je kunt samen met je ouders de open dag bezoeken, of zelfs met broers/zussen of vrienden.” „Op fysieke open dagen kan het heel druk zijn op bepaalde plekken, waardoor je niet altijd in gesprek kunt met iemand van de opleiding zelf. Nu kun je gelijk al je vragen stellen en bijvoorbeeld ook chatten met studenten.”

Voor jongens én meiden

Stel vooral ook vragen als je nog twijfelt, tipt Withaar. „Dat kan ook na de open dag nog, want via onze website kun je chatten met het Techniek Info Punt.” Zij hoopt zelf veel jongens én meiden digitaal te mogen ontvangen op 9 maart. „We vinden het percentage meiden nog laag in de wereld van techniek en dus ook hier op school. Terwijl er genoeg opleidingen zijn die juist voor meiden interessant zijn. We hopen het imago van de technische beroepen te kunnen veranderen, dat zou voor de balans op de werkvloer goed zijn.”

Want op die werkvloer zitten ze te springen om nieuw mannelijk en vrouwelijk talent. „Wij zoeken bewust de samenwerking met het bedrijfsleven om ons onderwijs vorm te geven”, legt Withaar uit. „Zo blijven we innovatief en vooruitstrevend. De techniekwereld is dynamisch; er is veel vraag naar personeel en het werk is nog goedbetaald ook!”

Zelf je virtuele tour samenstellen op Techniek College Rotterdam? Kijk op www.techniekcollegerotterdam.nl/opendagen om je aan te melden.