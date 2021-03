Eerste keer ooit dat een paus dit (gevaarlijke) land bezoekt, en hij heeft er zin in

Als paus kom je nog eens ergens. Al is deze paus, of welke paus dan ook, nog nooit in Irak geweest. Tot vandaag, en hij kan niet wachten, zo schrijft hij op z’n sociale media.

Paus Franciscus is vandaag vanuit Rome vertrokken naar Irak. Het is het eerste bezoek ooit van een paus aan het land en de eerste buitenlandse trip voor Franciscus tijdens de coronapandemie. Hij keert maandag weer terug. Hij verheugt zich erop, blijkt uit zijn bericht op Twitter. „Ik heb lang gewacht om de mensen te ontmoeten die zo veel hebben geleden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Good luck tomorrow, Papa!! Please be careful and stay safe. — discipulum Christi (@BananaS87442260) March 4, 2021

Paus in Irak

De 84-jarige paus staat een druk programma te wachten in Irak. Hij gaat langs bij christelijke gemeenschappen om de leden te steunen en hij kan niet wachten om z’n christelijke broeder en zussen uit Irak te zien, schrijft hij ook. „Ik voel me vereerd om de martelaarskerk te betreden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Good luck tomorrow, Papa!! Please be careful and stay safe. — discipulum Christi (@BananaS87442260) March 4, 2021

Ook staat er een ontmoeting met de sjiitische ayatollah Ali Sistani op het programma.

Veiligheid

Irak zet veel soldaten in om de veiligheid van de paus te waarborgen tijdens het bezoek. De afgelopen weken zijn er raketaanvallen en zelfmoordaanslagen geweest in het land.

De paus zelf vertrouwt op zijn geloof, en vraagt andere gelovigen voor hem te bidden tijdens „apostolische reis”. En gezien zijn 18, 8 miljoen volgers, komt dat vast helemaal goed.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tomorrow I will go to #Iraq for a three-day pilgrimage. I have long wanted to meet those people who have suffered so much. I ask you to accompany this apostolic journey with your prayers, so it may unfold in the best possible way and bear hoped-for fruits. — Pope Francis (@Pontifex) March 4, 2021

Al kan een extra wens via Twitter nooit kwaad en de paus krijgt dan ook succeswensen vanuit heel de wereld. „Succes Papa, doe alsjeblieft voorzichtig en stay safe.” Iets wat Brabander Bas trouwens in zijn golfbaan maaide, en daarmee per toeval vereeuwigd werd door Google.

Er zijn ook altijd mensen die tussen neus en twitterberichten over de liefde voor Jezus, hun eigen geloof willen promoten, waarna de website van islamreligion wordt gedeeld. „Voor iedereen die de waarheid zoekt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

For everyone looking for the truth

I hope you will get to know Islam through this pagehttps://t.co/QtLHDCTlPm — khaled (@kkkk_ssss1) March 5, 2021

Ook wordt de gelegenheid meteen aangegrepen om de paus te verzoeken of hij ook eens op andere plekken een kijkje wil nemen, zoals in Uganda. „Om de burgers te bevrijden van de dictator die duizenden Ugandezen vermoordt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nice to hear that the pope has reached there safely.I wish he could come and rescue ugandans from#dictator museveni who's killing innocent ugandans. — Felix Rwaboona (@FelixRwaboona) March 5, 2021

Minderheid

Franciscus, de paus die pro-vaccinatie is, gaat ook langs in Ur, de geboorteplaats van de profeet Abraham. Lange tijd vormden christenen een grote minderheid van rond de 8 tot 12 procent van de bevolking in Irak. De afgelopen twintig jaar is dat sterk teruggelopen door het oorlogsgeweld en vervolging. Momenteel is volgens schattingen nog geen half miljoen van de ruim 38 miljoen inwoners christelijk.