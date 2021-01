Nieuwe serie Samsung smartphones kent opvallende voordelen

Er is al veel over gezegd en geschreven: Samsung komt opnieuw met een nieuwe serie smartphones. De Galaxy S-serie wordt uitgebreid met de S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. Opvallend voordeel voor de consument is dat deze reeks goedkoper in de markt wordt gezet dan de modellen die vorig jaar werden gelanceerd.

Het nieuwste van het nieuwste en toch voordeliger: het had zomaar een reclameslogan kunnen zijn, maar Samsung heeft ervoor gekozen om er niet al te veel lawaai over te maken. En toch is het opmerkelijk te noemen dat de nieuwste generatie Zuid-Koreaanse smartphones flink goedkoper is dan we gewend zijn van nieuwe modellen. Het maakt de toestellen voor een breder publiek bereikbaar.

Maar krijg je als Samsungliefhebber dan ook minder waar voor je geld? Dat absoluut niet. Zeker het topmodel, de S21 Ultra is er in veel facetten op vooruit gegaan. Het toestel biedt betere specs en is daarnaast compatibel gemaakt met de S Pen, waardoor je op je smartphone kunt schrijven en tekenen.

De andere modellen, de S21 en de S21 Plus, kennen ook enkele veranderingen. Zo is het curved scherm ingeruild voor een plat display en is de behuizing van instapmodel S21 kunststof geworden in plaats van glas. De veelgeprezen camera is bij de toestellen vrijwel onveranderd, waardoor je de geweldigste foto’s kunt maken van zowel heel dichtbij als veraf en in donker en licht.

Over kleur valt te twisten

Leuk aan de nieuwe serie Samsung smartphones zijn de kleuren. Laten we beginnen met de basiskleuren. Voor de S21 zijn die Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink en Phantom Violet. De Galaxy S21 Plus is standaard verkrijgbaar in Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet en het Ultra model kun je bemachtigen in de wat donkerdere standaardkleuren Phantom Black en Phantom Silver.

Maar Samsung heeft dit keer iets nieuws bedacht. De modellen S21 Plus en Ultra zijn er ook in speciale customkleuren. Alleen op aanvraag verkrijgbaar en dus moet je wel wat langer geduld hebben voordat je je nieuwe smartphone in huis hebt. Voor de Plus zijn de extra kleuren Phantom Red en Phantom Gold beschikbaar en de Ultra is naast zijn basiskleuren te verkrijgen in Phantom Titanium, Phantom Brown of Phantom Navy. We zullen niet zeggen dat je met een customized model een uniek toestel in handen hebt, maar je zult er in ieder geval mee opvallen.

5G bij KPN

De nieuwe Samsungmodellen ondersteunen het 5G netwerk. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze snellere vijfde generatie internet, heb je natuurlijk wel een 5G-abonnement nodig. Onder meer KPN biedt een dergelijk abonnement aan. Bij KPN zijn de nieuwe Samsung smartphones overigens ook nu al in de pre-order te bestellen.

