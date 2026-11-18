Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamer heeft weinig vertrouwen in nieuwe afspraken kabinet-Jetten: ‘Er gaat helemaal niks veranderen’

De coalitiecrisis mag dan voorlopig zijn bezworen, in de Tweede Kamer is het vertrouwen in een betere samenwerking binnen het kabinet-Jetten nog ver te zoeken. Na een debat van ongeveer acht uur bleven veel oppositiepartijen sceptisch over de nieuwe afspraken. Vooral het uitblijven van een duidelijke keuze tussen samenwerking met links of rechts zorgt voor kritiek.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Premier Rob Jetten wil met nieuwe afspraken voorkomen dat zijn minderheidskabinet opnieuw in een crisis belandt. Zo moeten er duidelijke financiële kaders komen en wil de coalitie sneller bepalen met welke oppositiepartijen afspraken worden gemaakt. Maar of die plannen daadwerkelijk iets gaan veranderen, wordt in de Kamer sterk betwijfeld.

Oppositie vreest dat kabinet op oude voet doorgaat

PRO-leider Jesse Klaver liet aan het einde van het debat weten weinig vertrouwen te hebben in de voorgestelde aanpak. “Ik heb grote zorgen dat er niet zo veel veranderd is”, zei hij. Volgens Klaver blijft het belangrijkste probleem bestaan: het kabinet spreekt zich nog altijd niet duidelijk uit over samenwerking met linkse of rechtse partijen, bijvoorbeeld bij financiële afspraken.

Ook Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is niet overtuigd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz pleitte vorige week nog voor een ‘fundamentele reset’, maar volgens Teunissen is daar nauwelijks sprake van: “het is eerder een fundamenteel uitstel van een keuze.”

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker uitte eveneens haar zorgen. Zij vreest voor de bestuurbaarheid van Nederland en over hoe het nu verder moet. Volgens Bikker zal de minderheidscoalitie moeten accepteren dat samenwerking met de oppositie soms betekent dat er pijnlijke concessies nodig zijn. Dat zal volgens haar “soms even slikken” zijn.

Wilders gelooft niet in nieuwe koers

Ook vanuit andere oppositiepartijen klonk stevige kritiek. Jan Struijs van 50PLUS vroeg zich af of de aangekondigde veranderingen wel echt iets voorstellen. “Hier hangt toch een beetje een zweem boven van: we gaan alles anders doen, om alles hetzelfde te laten blijven”, zei hij.

PVV-leider Geert Wilders was nog stelliger. “Er gaat helemaal niks veranderen”, concludeerde hij na ongeveer acht uur debatteren. Volgens Wilders houden de coalitiepartijen vooral aan elkaar vast omdat ze nieuwe verkiezingen willen voorkomen. “Mijn gevoel is toch heel sterk dat ze uit angst voor de kiezer bij elkaar blijven”, stelde hij.

Opvallende rol voor Sybrand Buma

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe plannen is weggelegd voor Sybrand Buma, vicepresident van de Raad van State. Het kabinet wil dat hij in overleg met de oppositie helpt een financieel fundament te leggen. Daarmee moeten afspraken over onder meer begrotingen en belastingen mogelijk worden, gesteund door één of meerdere oppositiepartijen.

Maar juist die opdracht roept nieuwe vragen op. Verschillende Kamerleden vrezen dat de onafhankelijke positie van Buma als vicepresident van de Raad van State onder druk kan komen te staan wanneer hij zo nauw bij politieke onderhandelingen wordt betrokken.

Ook vanuit PRO zijn hierover zorgen geuit. Volgens de partij kan het kabinet de Raad van State ook op de gebruikelijke manier om advies vragen, zonder Buma een dergelijke rol te geven.

Belastingplan veroorzaakte coalitiecrisis

De politieke onrust begon vorige week bij de onderhandelingen over het belastingplan voor volgend jaar. D66 en CDA bereikten daarover een akkoord met oppositiepartijen PRO en Volt. Coalitiepartner VVD kon zich echter niet vinden in die afspraken en stemde tegen het plan.

Daarmee kwamen de verhoudingen binnen het kabinet ernstig onder druk te staan. Yeşilgöz zette zelfs vraagtekens bij de toekomst van het minderheidskabinet. Na dagen van intensief overleg besloten de coalitiepartijen toch samen verder te gaan en spraken ze uit dat het onderlinge vertrouwen was hersteld.

Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee niet verdwenen. De VVD heeft grote bezwaren tegen samenwerking met PRO, terwijl D66 en CDA juist wel bereid zijn afspraken met die partij te maken. Jetten probeert de discussie over links of rechts te vermijden door te benadrukken dat het kabinet vooral naar de inhoud van voorstellen wil kijken. Of die benadering voldoende is om nieuwe conflicten te voorkomen, moet nog blijken.

De komende begrotingsonderhandelingen worden daarmee een belangrijke test voor het kabinet. Voorlopig overheerst in de Tweede Kamer vooral de twijfel of de coalitie daadwerkelijk van de afgelopen crisis heeft geleerd.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties