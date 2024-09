Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fabrikanten introduceren ‘skinny bike’ nadat Tweede Kamer instemt met maatregelen tegen fatbikes

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een helmplicht en een minimumleeftijd van bestuurders van fatbikes. Nu er eindelijk wetgeving zou komen voor fatbikes, komen fatbike-fabrikanten met een tegenreactie, namelijk met de introductie van een ‘skinny bike’. Dit heeft voor ophef gezorgd in de media.

Fatbikes, elektrische fietsen met brede banden, die met name onder jongeren erg populair zijn, liggen al geruime tijd onder vuur. Ouders, leraren en veiligheidsexperts maken zich zorgen om jongeren, die met hun snelle gemotoriseerde fietsen voor onveilige verkeerssituaties zorgen.

Risico’s van een fatbike

Zo heeft een ongeluk met een fatbike vaak ernstige gevolgen. Metro schreef al eerder over hoe je als ouder het gesprek kunt aangaan als je kind een fatbike wil. En over de risico’s die met deze gemotoriseerde fiets gepaard gaan. Destijds sprak Metro met een verkeerspsycholoog die meent dat jongeren weer ‘op een normale fiets naar school moeten gaan’.

Een ruime meerderheid stemde gisteren in de Tweede Kamer voor een minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een fatbike en een helmplicht voor fatbikes. Fatbike-fabrikanten reageerden daar direct op door met een alternatief te komen, de zogeheten ‘skinny bike’.

Fabrikanten introduceren ‘skinny bike’

Fabrikanten zien zich volgens RTL en NOS genoodzaakt om direct een alternatief te produceren, dat net buiten de voorgestelde regels valt. Zij introduceren de ‘skinny bike’, een fiets met dunne banden, die toch de stoere uitstraling van de fatbike behoudt.

Vier fabrikanten hebben zich verenigd in het ‘convenant veilige-fatbikes.nl’. Zij zijn niet tegen de maatregelen en noemen die juist ‘noodzakelijk’. Zij vinden dat de minimumleeftijd er voor elke soort elektrische fiets moet komen, dus ook reguliere e-bikes. Ze zijn wel tegenstander van de helmplicht, die er juist voor zou zorgen dat mensen minder snel de fiets pakken. Stimuleren kan, maar in een verplichting zien de fabrikanten niet veel heil.

Verschil tussen fatbike en de skinny bike

De fatbike is herkenbaar aan zijn dikke banden, het lage en brede zadel en de hoge snelheid. Hoewel er trappers op zitten, heeft de fiets meer weg van een kleine motorfiets of een brommer. De skinny bike lijkt op de fatbike, maar de banden zijn dunner en korter. Ook is er verschil qua zadel: dat is in hoogte verstelbaar. De skinny bike is dus een combinatie tussen een fatbike en een elektrische fiets; de term ‘skinny bike’ wijst op de dunnere banden.

De voorgestelde maatregelen, dus de helmplicht en de minimumleeftijd, zorgen voor gemengde reacties. De Fietsersbond laat weten het goed te vinden dat er maatregelen worden ingevoerd. „We weten dat het heel ingewikkeld ligt en vinden het goed dat de maatregelen er komen. Maar wat er juridisch gezien kan en mag, is nog onduidelijk”, zegt Kees Bakker, consumentenvoorlichter bij de Fietsersbond.

Fietsersbond: ‘Angst dat maatregelen gelden voor alle e-bikes’

De Fietsersbond is bang dat de maatregelen niet alleen betrekking hebben op de beruchte fatbikes, maar voor alle e-bikes. „Als je die maatregelen doorvoert, geldt het al snel voor alle e-bikes. Er zou meer onderscheid moeten worden gemaakt”, meent Bakker.

De bond juicht het toe dat de controle op de verkoop van e-bikes wordt aangescherpt, omdat het nog te vaak gebeurt dat ze worden opgevoerd en dus sneller gaan dan de wettelijk toegestane snelheid. Ook zou het voor de politie makkelijker moeten zijn om bestuurders van e-bikes te controleren en te beboeten. „Nu moet je als politie op de weg meten of de e-bike wel voldoet. Wij willen dat het eenvoudiger wordt om het registratienummer meteen te scannen en in de database te zetten”, aldus Bakker.

‘Verkoop fatbikes moet beter worden gereguleerd’

De discussie rondom de ‘scinny bike’ noemt de consumentenvoorlichter een ‘ingewikkelde discussie’. „Voor de fatbike is het nog maar zeer de vraag of dat de oplossing wel is. Je kunt de gewone e0-bike op opvoeren. De vraag is of ze niet gewoon een nieuwe fiets op de markt brengen, waardoor het probleem als het ware wordt verlegd”, zegt Bakker. Hij benadrukt opnieuw dat het standpunt van de Fietsersbond is dat zij willen dat de verkoop beter wordt gereguleerd.

Reacties op skinny bike op social media

Op social media wordt er kritisch gereageerd op de introductie van de Skinny Bike. Gerrit van Eijk heeft een opinie-bijdrage geschreven voor het Nederlands Dagblad, die hij deelt op X. „We moeten ons realiseren dat fatbikes helemaal geen fietsen zijn”, schrijft hij. Hij noemt de aanduiding van trapondersteuning ‘misleidend’. „De motor geeft geen ondersteuning aan het trappen, het is omgekeerd: het trappen zet de elektromotor aan. Het is een sterk staaltje marketing, want de noodzaak tot meetrappen is geheel gekunsteld.”

Dat is de sleutel tot regelontwijking, meent hij. „Immers, wanneer niet mee getrapt hoeft te worden, zijn deze tweewielers voor de wet een snor- of bromfiets en dan zijn een rijbewijs (dus leeftijdsgrens) een helm en een relatief kostbare WA-verzekering noodzakelijk.”

Wachten op strengere regels

Of de regels voor fatbikes daadwerkelijk worden aangescherpt, is nog maar zeer de vraag. Minister van Verkeer Barry Madlener waarschuwde al dat het ‘juridisch ingewikkeld’ is om fatbikes van andere e-bikes te onderscheiden. Of de fatbike daadwerkelijk verdwijnt uit het straatbeeld, is nog maar zeer de vraag.

