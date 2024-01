Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitzonderlijk veel files voor vrijdagochtend door gladheid

Er staan vrijdagochtend al vroeg flink wat files. Iets voor 06.45 uur ging het al om zo’n 80 kilometer. Dat is voor een vrijdagochtend uitzonderlijk, meldt Rijkswaterstaat op X.

Vrijdagochtend is code geel van kracht om gladheid door sneeuwbuien, sneeuwresten en bevriezing. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag kon het glad zijn op de weg. Door de gladheid zijn er in de nacht meerdere ongevallen geweest, aldus Rijkswaterstaat.

Van het midden van het land naar het zuiden trekt een sneeuwbui voorbij, aldus Rijkswaterstaat rond 07.15 uur. „We zijn druk aan het strooien. We zien onder meer vertraging op de A12 richting Utrecht en de A5 richting Hoofddorp.” Weggebruikers krijgen het advies hun rijstijl aan te passen. „Houd ook in het noorden rekening met lokale buien en gladheid”, aldus Rijkswaterstaat.

Paar ongelukken

De ANWB kijkt volgens een woordvoerder rond 07.00 uur nog niet enorm op van de hoeveelheid file die er staat. „Er zijn een paar ongelukken gebeurd, mogelijk door de gladheid, maar voor ons is het nog niet alarmerend.” De woordvoerder geeft aan dat onder meer de A44 tussen Den Haag en Leiden in de nacht van donderdag op vrijdag urenlang dicht was door de gladheid. Er waren twee ongelukken met meerdere auto’s. Inmiddels is de snelweg weer open.

Op de A50 is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd door de gladheid, vertelt de zegsman verder. Bij ongelukken elders is volgens hem nog onduidelijk of gladheid een rol heeft gespeeld. De ANWB adviseert weggebruikers voor vertrek de actuele verkeersinformatie te checken.

Vertraging

Vervoerder QBuzz waarschuwt ondertussen dat de bussen in Groningen en Drenthe rijden, maar dat mensen rekening moeten houden met ernstige vertraging. Eerder waarschuwde QBuzz nog dat door gladheid tot 06.00 uur er geen busverkeer was in Groningen en Drenthe.

Vervoersbedrijf RET, dat actief is in en om Rotterdam, meldt dat het door weersomstandigheden glad kan zijn op de haltes, perrons en in de voertuigen.

