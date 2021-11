Dit doet het laatste thuiswerkadvies met de ochtend- en avondspits

Na het thuiswerkadvies in de persconferentie van vorige week is dat duidelijk te merken aan de ochtend- en avondspits. Op perrons en bij haltes is het een stuk rustiger en er wordt minder vaak ingecheckt met de ov-pas.

Ook op de weg zijn er de afgelopen week een stuk minder files te zien.

Minder mensen in het ov

Het thuiswerkadvies werd vorige week vrijdag aangescherpt, en dat was maandag, dinsdag en woensdag te merken aan de afgenomen drukte in het ov. Afgelopen weekend werden treinen, bussen, metro’s en trams veel minder gebruikt, zo laten gegevens van ov-chipkaartbedrijf Translink zien.

Doordeweeks was de afname in het aantal passagiers met name duidelijk te zien in de avondspits, tussen 17.00 en 18.00 uur. Toen gebruikten gemiddeld 261.000 mensen het ov in dat uur, tegen 282.000 in de week daarvoor. Later op de avond, tussen 21.00 en 00.00, waren er afgelopen week gemiddeld 12.000 ov-reizigers per uur minder. Ook tijdens de ochtendspits is er een vergelijkbare daling zichtbaar.

Rustige ochtendspits op de weg

In de eerste helft van deze werkweek checkten Nederlanders ook 4 procent minder in bij het ov vergeleken met een week eerder. In het weekend was een afname van bijna 11 procent te zien – waarschijnlijk omdat er minder uit kon worden gegaan door de verplichte sluitingstijd van de horeca. Eind augustus waren er voor het laatste zoveel lege stoelen in het openbaar vervoer – en toen was het nog zomervakantie.

Ook op de weg is het duidelijk te zien dat mensen zich braaf aan het thuiswerkadvies houden. Het is rustiger en zijn er een stuk minder files. Zo was er maandagochtend op het hoogtepunt zo’n 39 kilometer file. Ter vergelijking: de week daarvoor stond er op maandag op een gegeven moment zo’n 250 kilometer file tijdens de ochtendspits. Toen was het ruim 84 procent drukker dan deze week. En tijdens de drukste ochtendspits van het jaar, op 6 oktober 2021, stond er op het hoogtepunt maar liefst 759 kilometer file.