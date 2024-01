Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen treinen rond Utrecht door stroomstoring

Door een korte stroomstoring is het treinverkeer rondom Utrecht ontregeld. Er rijden geen treinen van en naar Utrecht Centraal, meldt NS. Door de storing zijn op verschillende plekken treinen gestrand. Volgens een NS-woordvoerder wordt geprobeerd die treinen op stations aan te laten komen.

Volgens een woordvoerder van ProRail ging het om een kortstondige stroomstoring tussen Utrecht en Amsterdam. Die stroomstoring is inmiddels voorbij, maar door die storing zijn er andere problemen ontstaan die nog niet zijn opgelost. Zo is er geen sein- en wisselbediening mogelijk, waardoor het treinverkeer ook op andere trajecten rondom Utrecht ontregeld is.

Een woordvoerder van NS zegt dat het door de problemen druk is op verschillende stations. „Ontzettend vervelend dat dit nu gebeurt, want het is spits dus er zijn veel reizigers op de been. En daarbij is Utrecht een ontzettend belangrijk knooppunt.”

Hoelang de problemen gaan duren is „lastig te zeggen”, aldus de ProRail-woordvoerder. „Het kan ineens verholpen zijn, maar het kan ook nog even duren.” Volgens NS is er kans dat het treinverkeer rond Utrecht de rest van de avond te maken heeft met verstoringen. Reizigers wordt gevraagd waar mogelijk hun reis uit te stellen en de reisplanner te raadplegen.

ANP

