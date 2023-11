Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten introduceren mobielvrije zones in trein: ‘Waarom zit bijna iedereen op die telefoon?’

Eerlijk is eerlijk: als we in de trein zitten, pakken we toch al snel onze telefoon erbij. Maar misschien kun je dat vandaag even achterwege laten. Twee studenten introduceren vandaag namelijk mobielvrije zones in de trein. Zodat we tijdens een ritje wellicht wat socialer kunnen zijn.

Binnen bedrijven en restaurants bestaan mobielvrije zones al. Maar in de trein kennen we eigenlijk alleen de stiltecoupé. Studentes Femke Peters (25) en Laurien Schimmer (21) vroegen zich af: ‘Waarom zitten we toch allemaal op die telefoon in de trein?’

Nederlanders ontgrendelen gemiddeld 130 keer per dag hun telefoon. Onderzoek toont aan dat het empathisch vermogen door veel mobiel gebruik achteruit gaat en dat gevoelens van eenzaamheid om de hoek komen kijken. Een maatschappelijk probleem dus, volgens de studentes. Vanuit hun opleiding aan de HAN in Nijmegen gingen zij op onderzoek uit. „We reizen zelf ook regelmatig met de trein. Bijna iedereen, inclusief wijzelf, zit tijdens zo’n rit op zijn of haar telefoon. Dat is een standaard beeld. Maar waarom is dat er zo ingeslopen? En missen treinreizigers sociaal contact?”, vertelt Schimmer.

De twee studenten deden vooraf onderzoek in de trein en ondervroegen treinreizigers naar hun telefoongebruik. „We kregen positieve reacties op ons idee en besloten er daarom werk van te maken.”

Morgen zullen er op het traject tussen Utrecht en Zwolle na de avondspits mobielvrije zones worden geïnstalleerd. De actie van de studenten heet Ontspoord, omdat we volgens Schimmer inmiddels het spoor bijster zijn wat betreft ons telefoongebruik. „We willen graag impact maken.”

In de mobielvrije zones dagen de studenten treinreizigers uit om een praatje te maken met medepassagiers. „We leggen ook ‘kletskaartjes’ neer, zodat reizigers elkaar vragen kunnen stellen. Eigenlijk wordt het een soort treinspel op die manier.”

Een conducteur had wel oren naar het initiatief van de Nijmeegse studenten. Ook hij verbaast zich ook over het telefoongebruik. „Mensen reageren amper als de conducteur langskomt. Laat staan dat ze even een praatje maken”, aldus Schimmer. „De conducteur zal ons initiatief tijdens de rit ook omroepen.”

Volgens de studente zitten we de gehele treinreis doelloos te scrollen en is dat niet bevorderlijk voor onze mentale gesteldheid. Iets dat eerder psycholoog Thijs Launspach ook aan Metro vertelde. „We hopen naast meerdere treinorganisaties, vooral de reizigers te inspireren. Want we kampen echt met een maatschappelijk probleem. De trein is een samenkomst van allerlei verschillende mensen. Juist in een tijd van polarisatie en minder sociaal contact, is de trein een plek waar we weer met elkaar in gesprek kunnen gaan.”

