Onderzoek: Ventilatie cruciaal bij bestrijding coronavirus

Goede ventilatie in publieke ruimtes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in verzorgingshuizen, is van cruciaal belang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kleine hoestdruppeltjes blijven vaak minutenlang in binnenruimtes hangen, vooral waar niet of slecht wordt geventileerd.

Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, de Cardiologie Centra Nederland en het Amsterdam UMC na onderzoek met laserlichttechnieken. Ze publiceren hun bevindingen donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine.

Ventilatiesysteem

Grote druppels vallen volgens de onderzoekers binnen een seconde naar de grond, maar kleine druppeltjes doen daar erg lang over. De onderzoekers ontdekten dat die zelfs meerdere minuten in de lucht kunnen blijven hangen. Nadat iemand heeft gehoest, duurt het ongeveer vijf minuten voordat het aantal kleine druppeltjes in de lucht zelfs nog maar is gehalveerd.

Bij een experiment in een goed geventileerde ruimte verbeterden de resultaten volgens de universiteit „dramatisch”. Toen een ventilatiesysteem werd aangezet, verdween de helft van de druppeltjes in 2,5 minuut uit de lucht. In een kamer waarin ook een raam en een deur openstonden, was het aantal druppeltjes al na dertig seconden gehalveerd.

Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten belangrijk, omdat er zo betere voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voldoende afstand tot elkaar houden is in bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet genoeg om de risico’s te beperken; ventilatie is van minstens even groot belang. Doordat druppeltjes lang aanwezig blijven is ook het gebruik van apps die alleen meten hoe dichtbij je iemand bent, onvoldoende. Er moet ingezet worden op goede ventilatie, benadrukken de onderzoekers.

Rover wil ‘exit-strategie’

Als het aan reizigersvereniging Rover ligt komt er daarnaast ook een exit-strategie waarmee het openbaar vervoer de komende tijd weer stapsgewijs kan terugkeren naar een normale situatie. Dat vraagt de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden, maar met veel beperkingen. Omdat voertuigen voor minder dan de helft gevuld mogen worden, worden reizigers nog steeds opgeroepen het OV alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Samenreiskorting mag niet worden gebruikt en de fiets blijft niet welkom in de trein. Omdat buurtbussen nog niet gaan rijden, blijven hele gebieden verstoken van openbaar vervoer.

„Terwijl Nederland langzaam weer in beweging komt, blijft de OV-reiziger stilstaan. Ook deze mensen hebben een stip op de horizon nodig”, schrijft Rover-directeur Freek Bos aan de Tweede Kamer. Rover wil dat het Ministerie met criteria komt om versoepelingen in het OV mogelijk te maken.

