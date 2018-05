Griezmann helpt Atletico Madrid aan Europa League

Atlético Madrid heeft voor de derde keer de Europa League gewonnen. In de finale in Lyon versloeg het gelouterde gezelschap van de geschorste coach Diego Simeone Olympique Marseille: 3-0.

Snelle beslissing

Echt spannend was de finale niet. De Madrilenen waren de hele wedstrijd lang de bovenliggende partij en dit was ook aan de stand te zien. Na 21 minuten opende Griezmann de score voor Atlético. Alleen voor doelman Steve Mandanda rondde de Franse international beheerst af. Aan de treffer ging een grote fout vooraf van André Zambo Anguissa, die de bal van zijn voet liet springen. Daardoor kreeg Gabi de gelegenheid Griezmann vrij voor de keeper te zetten.

Na iets meer dan een half uur was er opnieuw grote tegenslag voor Marseille. Payet, aanvoerder en vormgever, ging geblesseerd naar de kant. Hij was al niet geheel fit aan het duel begonnen, maar had vooraf aangegeven er alle vertrouwen in te hebben. Het afgelopen weekeinde had hij wegens een spierblessure niet kunnen spelen in de competitie. In tranen verliet hij het veld.

De avond had er anders kunnen uitzien voor Payet. Al na vier minuten gaf hij met een mooie pass Valère Germain de mogelijkheid de stellingen van de Spanjaarden te slopen. Helemaal vrij voor keeper Jan Oblak verprutste de aanvaller de mogelijkheid. Zelf waagde Payet nog een poging met een schot van afstand, waarmee Oblak geen moeite had.

Griezmann vlak voor hij zijn tweede van de avond maakt ©ANP

Sterke defensie

Amper vier minuten na de hervatting verscheen Griezmann opnieuw oog in oog met de doelman en opnieuw maakte hij het onberispelijk af. Deze keer kwam de pass op maat van Koke. Het was min of meer de genadeslag voor Marseille, dat goed was begonnen maar na de eerste tegentreffer nauwelijks nog kansen kreeg.

Toch waren de Fransen nog eenmaal dicht bij de 2-1. Tien minuten voor tijd kopte de Griekse invaller Kostantinos Mitroglou op de binnenkant van de paal. Meer was Marseille niet gegeven. In de slotminuten zorgde Gabi definitief voor duidelijkheid, na voorbereidend werk van Diego Costa en Koke.

Björn Kuipers was de scheidsrechter in Lyon.