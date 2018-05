Dumoulin grijpt meteen de macht in Giro

De Nacht van de Vluchteling laat je op zaterdag 5 mei ervaren hoe het is om in een vluchtelingenkamp te leven.

Op Bevrijdingsdag vieren we op 5 mei de vrijheid en dat we al 73 jaar in vrijheid leven. Op bevrijdingsfestivals door heel Nederland is het feest. De Nacht van de Vluchteling is aanwezig op vijf bevrijdingsfestivals en staat stil bij het feit dat in vrijheid leven geen vanzelfsprekendheid is.

1 op de 113 op de vlucht

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en conflict. Dat is 1 op de 113 mensen. De Nacht van de Vluchteling neemt je morgen mee in een levensechte virtual reality-ervaring en laat je door een vluchtelingenkamp in Noord-Irak lopen. Je kijkt rond en ziet de abominabele omstandigheden. Je hoort de schrijnende verhalen van mensen die er soms al jaren wonen. De 360-graden opnames in een vluchtelingenkamp zijn heftig, de reddeloosheid is zicht- en voelbaar. „De kracht van virtual reality is dat je de keiharde realiteit van alledag in dat kamp bijna aan den lijve ondervindt. En je voelt hun uitzichtloosheid”, meldt Robert Verduijn, woordvoerder van Stichting Vluchteling. „De 360 graden-video’s zijn goed te bekijken op YouTube, maar de beste beleving krijg je met een virtual reality-bril. Kom langs en ervaar het zelf.” Bekijk de filmpjes hier.

Beeld uit een vluchtelingenkamp in Noord-Irak.

Ellende bijna aan te raken

VR Gorilla, een in Amsterdam gevestigde virtual reality producent, maakte in 2016 in samenwerking met Stichting Vluchteling vier portretten van Syriërs die naar Irak vluchtten. Het project heet The Pursuit of Happiness. „Het is raar heel enthousiast te doen over iets dat zo vreselijk is. Maar de VR-portretten nemen je mee naar Irak. Je voelt je op bezoek in de huizen en tenten van de vluchtelingen. De ellende is bijna aan te raken”, zegt directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling. „Je zou wensen dat iedereen dit kan zien.” Stichting Vluchteling zet de films in bij het informeren van het Nederlandse publiek en het werven van donateurs en lopers voor de Nacht van de Vluchteling.

De festivals

Op de volgende Bevrijdingsfestivals is de Nacht van de Vluchting aanwezig:

Flow Freedom Festival, Arnhem (Sonsbeekpark, 12.00 – 18.00 uur).

Bevrijdingsfestival Utrecht (Park Transwijk, 12.00 – 18.00 uur).

Bevrijdingsfestival Den Haag (Malieveld, 12.00 – 18.00 uur)

Het Vrije Westen, Amsterdam (Westergasfabriek, 12.00 – 18.00 uur)

Bevrijdingsfestival Gelderland (Wageningen Plantsoen aan de stadsgracht, 12.00 – 18.00 uur).

Nacht van de Vluchteling

De negende Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar van 16 op 17 juni gehouden en gaat vooraf aan Wereldvluchtelingendag (20 juni). Het startschot klinkt stipt middernacht op vier startlocaties: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De deelnemers lopen 40 kilometer, doen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en finishen de volgende ochtend. Op zaterdag 16 juni is er in de vooravond ook een loop van 10 en 20 kilometer in Amsterdam. Informatie en inschrijving: www.nachtvandevluchteling.nl.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar