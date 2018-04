Max valt na vijf rondes al uit in Bahrein

De race in Bahrein was al na vijf ronden afgelopen voor Max Verstappen. De Nederlander heeft een haat-liefdeverhouding met Bahrein. Het circuit in het oliestaatje is hem in theorie op het lijf geschreven aangezien er in tegenstelling tot Australië volop ingehaald kan worden. En dat is Max’ pakkie-an.

Pech

Maar een achtste plek was tot dusverre zijn beste resultaat op het ‘Bahrain International Circuit’. En dat was in 2016 toen Verstappen nog voor Toro Rosso reed. Vorig jaar begaven zijn remmen het en dit weekend achtervolgde pech ook de Nederlander. Vrijdag moest hij zelfs zijn stilgevallen wagen terug de pitstraat induwen en zaterdag parkeerde Verstappen zijn RB14 in de muur.

Hij moest daardoor van plek 15 starten, maar de Nederlander hield moed. „Het is niet ideaal, maar je moet verder”, zei hij vlak voor de race voor de camera van Ziggo. „Het maakt de race spannender.”

Schade

Daar kreeg Verstappen gelijk in. Hij knokte zich terug tot plek 11 in de beginfase, maar bij een inhaalactie bij Lewis Hamilton ging het mis in de derde ronde. Verstappen schampte de Brit met zijn linkerachterband die daardoor behoorlijke schade opliep. Hij zakte terug naar plek 19, leek na een pitstop de race voort te kunnen zetten, maar er was blijkbaar zoveel schade dat de race al na ronde vijf ten einde was. Na de zesde plek in Australië wordt het volgende week in China zaak om een goede prestatie neer te zeten om zo te voorkomen dat Verstappen, net zoals vorig seizoen, in een negatieve spiraal komt die pas in een laat stadium omgebogen kan worden.

Toch was Verstappen redelijk optimistisch na afloop. Hij sprak van een goede auto en legde de schuld van zijn uitvallen bij Hamilton neer: „Hij wilde buitenom gaan. Er was plek zat en hij rijdt tegen mijn wiel op. Het differentieel brak af door die tik. Gelijk na het uitrijden van de pitstraat voelde ik het al. Maar bij het uitstappen zag ik ook dat er een groot gat in de vloer zat. Het is jammer, want hier hadden we veel punten kunnen scoren. De auto was heel goed.”

Balen

De race, die geen moment saai was, werd gewonnen door Ferraririjder Sebastian Vettel. Het Mercedesduo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton eindigde op plek twee en drie. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo viel ook uit. Zelfs sneller dan Verstappen. „Het was een elektrisch probleem”, baalde de Australiër. „Ik verloor opeens alle power. Nu heb ik echt te veel energie en ik kan er niets mee. Dit is enorm balen.”

Een ander opmerkelijk moment deed zich voor in ronde 36. Bij de pitstop van Kimi Räikkönen ging van alles mis. Een monteur werd aangereden en de band zat er niet goed op bij de Ferraririjder die de strijd moest staken terwijl hij op dat moment derde lag.

