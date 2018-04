Fans Ajax tonen zich slechte verliezers

Erop of eronder. Dat was de boodschap voor Max Verstappen in China. Het werd eronder.

Kaarten

Verstappen had alle kaarten in China in handen voor een podiumplek, maar verspeelde zijn hand door een botsing te veroorzaken met Sebastian Vettel waardoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg van de wedstrijdleiding. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo won de race voor Valtteri Bottas en Kimi Räikkonen. Lewis Hamilton werd vierde, Verstappen vijfde.

Of hij het rustiger aan zou doen in de eerste bocht luidde de vraag aan Verstappen vlak voor de race. De Nederlander keek stoïcijns voor zich uit en schudde zijn hoofd. „Ik ga niet voorzichtiger doen”, luidde het antwoord. „We zien wel wat er gaat gebeuren, het hangt af van het moment.”

Discussie

De racestijl van Verstappen is sinds zijn intrede in de Formule 1 altijd onderwerp van gesprek geweest. Zijn agressieve rijstijl roept zowel bewondering als weerstand op. Een van die bewonderaars is normaal gesproken viervoudig wereldkampioen Hamilton, maar in Bahrein was de Brit niet zo blij met Verstappen.

In de ogen van Hamilton was Verstappens manoeuvre in het begin van de race ‘weinig respectvol, onnodig en dom’. Daarna noemde hij Verstappen ook nog eens een ‘dickhead’. Voor die opmerking stapte Hamilton in Shanghai naar Verstappen toe om hem zijn excuses aan te bieden.

Les

Het tekent de groot kampioen die ook nog een wijze les in petto had voor de jonge Nederlander. Om wereldkampioen te worden moest Verstappen ‘volwassener gaan rijden’ volgens Hamilton. „Max had gewoon punten moeten halen. Red Bull heeft een prima auto, maar nog geen resultaten behaald. Dat komt door een gebrek aan ervaring bij de coureur.”

Wereldkampioen word je door de lange termijn in de gaten te houden wilde Hamilton er maar mee zeggen. Zijn Mercedes is nog niet zo goed als de Ferrari’s en dus doet Hamilton er alles aan om de schade in het begin van het seizoen zo beperkt mogelijk te houden. Waar Verstappen na Australië en Bahrein acht puntjes bij elkaar sprokkelde, stond Hamilton al op 33 punten. Kortom, de Brit heeft WK-leider Vettel, die op 50 punten stond voorafgaand aan de race in China, nog in zijn vizier. Iets wat je niet over Verstappen kunt zeggen.

Agressief

Ironisch genoeg moest Verstappen de raad van Hamilton, als hij hem al opvolgt, in de vriezer leggen. Om de achterstand in het begin van het seizoen niet nog groter te laten worden, moest Verstappen in China wel agressief rijden. En dat pakte in het begin goed uit. De Nederlander startte vanaf plek 5, maar stoomde meteen door naar plek 3 in de eerste ronde van de race door Hamilton en Räikkönen in te halen.

Een podiumplek lag binnen handbereik, maar Verstappen wilde meer en zijn ongeduld brak hem in de slotfase van de race op. Doordat het Toro Rossoduo Gasly en Hartley tegen elkaar aanbotste, moest de safetycar het circuit op. Verstappen en Ricciardo gebruikten dit moment om opnieuw van banden te verwisselen. Een prima tactiek van Red Bull waarmee ze vol de aanval openden op Ferrari en Mercedes.

Ongeduldig

Verstappen zette meteen vol de druk op Hamilton, maar was te ongeduldig. De Brit zette de Nederlander buiten de baan. Een onnodige actie van Verstappen die, als hij op het openstellen van de DRS had gewacht, de Brit makkelijk voorbij was gegaan. Iets wat Ricciardo later in de race wel deed.

Nog steeds was er niks aan de hand voor Verstappen, maar het akkefietje met Hamilton bleek een waarschuwing die aan dovemansoren was gericht. In de 43e ronde crashte hij met Vettel en dat had de Nederlander aan zichzelf te danken. Hij doet er verstandig aan de woorden van Hamilton ter harte te nemen en om naar zijn teamgenoot Ricciardo te kijken die met dezelfde strategie als Verstappen rustig bleef en zijn kansen geduldig afwachtte en daardoor een perfecte race bekroonde met de eerste plek.

Verpest

„Ik wilde te snel naar voren”, aldus Verstappen die na de race zijn excuses aanbood aan Vettel. Hij wilde niet kwijt wat hij en de Duitser tegen elkaar zeiden. „Op dit moment loopt het niet soepel, maar in ieder geval heeft Daniel een superrace gereden”, luidde het summiere commentaar van Verstappen die teleurgesteld was in zichzelf. Iets wat Vettel wel kon begrijpen. „Ik neem Max niks kwalijk, deze beslissingen neem je in een split second. Of hij mijn race heeft verpest? Hij heeft vooral zijn eigen race verpest.”

Over twee weken is in Bakoe de vierde race van het seizoen. Hoewel Hamilton naar eigen zeggen ‘a poor performance’ had in China, liep hij in op Vettel die in Shanghai achtste werd. De Ferraririjder heeft nu 54 punten in de WK-stand, Hamilton staat op 45. Bottas (40) en Ricciardo (37) zitten het duo op de hielen. Räikkönen (30), Alonso (22), Hülkenberg (22), Verstappen (18), Gasly (12) en Magnussen (11) completteren de top 10.

