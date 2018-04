Droomscenario haalbaar voor PSV na knotsgekke avond

Winnen van AZ en dan de titel pakken in het thuisduel tegen aartsrivaal Ajax. Dat was het droomscenario voor PSV, maar dat leek er lange tijd niet in te zitten in Alkmaar. De thuisploeg kwam op een 2-0 voorsprong, maar in het laatste kwartier boog PSV in vijf knotsgekke minuten via Gaston Pereiro, Hirving Lozano en Marco van Ginkel de achterstand om en won het alsnog: 2-3.

Zekerheid

AZ speelt misschien wel het mooiste voetbal van Nederland, maar het kan dit seizoen maar niet winnen van de traditionele topclubs. Dus bouwde Van de Brom met een basisplek voor verdediger Ricardo van Rhijn extra zekerheid in. De tactische vondst leek haar vruchten af te werpen. AZ speelde PSV in de beginfase helemaal weg. Het dichtst bij de openingstreffer was Teun Koopmeiers, maar de AZ-speler zag zijn inzet gekeerd worden door de inglijdende Daniel Schwaab.

Daarna kantelde het duel en kwam PSV beter in de wedstrijd. De thuisploeg had het meeste balbezit, maar via de omschakeling was de ploeg uit Eindhoven gevaarlijker dan de gastheer. Bart Ramselaar schoot over, Luuk de Jong kopte op de paal en de spits zag tot twee keer toe een treffer afgekeurd worden wegens buitenspel.

Luuk de Jong van PSV kopt naast het doel van keeper Marco Bizot van AZ. Foto: ANP.

Weghorst

Na rust leek AZ keihard toe te slaan en beide keren was Alireza Jahanbakhsh de architect achter de doelpunten. In de 53e minuut zette hij met een steekpass Guus Til vrij voor Jeroen Zoet. De keeper van PSV kwam echter op tijd zijn doel uit, maar de afvallende bal viel voor de voeten van Weghorst die wel raad wist met het presentje.

Acht minuten later ontsnapte Jahanbakhsh aan de rechterkant en leverde een panklare voorzet af die bij de tweede paal werd binnengekopt door opnieuw Weghorst. De thuisploeg leek eindelijk te winnen van een topclub en op die manier het nodige vertrouwen te tanken voor de bekerfinale tegen Feyenoord op 22 april, maar PSV liet zoals wel vaker dit seizoen zien mentaal ijzersterk te zijn.

Jorrit Hendrix van PSV in duel met Wout Weghorst en Guus Til van AZ. Foto: ANP.

Frustratie

De ploeg van Phillip Cocu sloeg genadeloos hard toe door in de 74e, 76e en 79e minuut te scoren, de AZ-spelers gefrustreerd en vertwijfelend achterlatend. De thuisploeg leek via Van Rhijn nog een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar deze goal werd ook afgekeurd door arbiter Kevin Blom die één minuut voor tijd ook nog AZ-aanvoerder Ron Vlaar van het veld afstuurde.

PSV is ondertussen weer een stap dichterbij de landstitel. Volgende week tegen Ajax kan het al zo ver zijn.

