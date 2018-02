Ajax lijkt steeds meer op PSV

De moeizame manier waarop Ajax zich de afgelopen door zijn wedstrijden worstelt doet denken aan het 'schijtbakkenvoetbal' van PSV. Sprankelend is het niet, maar er wordt in ieder geval wel gewonnen. „Nou, wij proberen tenminste te voetballen. Daar zit wel een verschil in”, aldus Lasse Schöne die zijn zaterdagavond niet opoffert om de concurrent aan het werk te zien. „Ik check altijd wel wat ze hebben gedaan, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Bij ons gaan dingen fout omdat we risico nemen in onze opbouw. Dan loop je het gevaar dat het veldspel er niet altijd goed uitziet. We moeten beter, daarvan zijn we ons bewust. En daar werken we ook hard aan.”

Sarcasme

Enig sarcasme is Schöne overigens niet vreemd. Op de vraag hoe hij vond hoe Ajax had gespeeld tegen FC Twente (2-1) antwoordde hij: „Uitstekend. Maar dan heb ik het alleen over de eerste tien minuten.” Tegen de nummer een na laatst van de ranglijst speelde Ajax in eigen huis een draak van een wedstrijd. De vierde al op rij, want ook de duels met FC Utrecht en laagvliegers Roda JC en NAC Breda waren niet om aan te zien. „Die wedstrijden begonnen we slecht, we begonnen nu ieder geval goed”, probeerde Schöne nog een positieve draai aan het spel van zijn ploeg te geven die een zware week achter de rug heeft. „Ik ben vooral blij dat we in een week tijd negen punten heeft gehaald. Dat is het enige wat telt: alles winnen en hopen dat PSV punten morst. Komende week kunnen we weer gericht trainen. Vergeet ook niet dat we de derde trainer in een half jaar tijd voor de groep hebben staan. Iedere coach heeft een ander idee op de manier waarop’ie wil opbouwen.”

Een proces dat volgens Schöne tijd nodig heeft. „De eerste tien minuten waren vandaag echt goed”, vond de Deen. „Onze backs stonden hoog en we veroverden snel de bal. We maakten een prima goal via Justin Kluivert en creëerden nog een paar grote kansen waaruit we hadden moeten scoren. Maar dat doen we niet en na een kwartiertje verloren we de grip op de wedstrijd. We liepen misschien te veel naar achteren, ik weet niet precies waar het aan ligt waardoor we zo ver terugvielen. We zeiden nog tegen elkaar in de rust dat we ons spel van de eerste tien minuten moesten oppakken, maar dat lukte ons niet. Ja, dan kan die 1-1 natuurlijk een keer vallen.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Geluk

En dat gebeurde na 66 minuten door Adnane Tighadouini. „Ondanks die goal dacht ik niet dat we punten zouden verliezen”, aldus Schöne. „We hadden nog een klein half uur.” Zoveel tijd had Ajax echter niet nodig, want drie minuten later lag de bal alweer achter FC Twente-doelman Joël Drommel. Ajax kreeg daarbij wel hulp van arbiter Serdar Gözübüyük die floot voor een strafschop nadat Hakim Ziyech zich makkelijk over het been van Peet Bijen liet struikelen. Dat dit lichte vergrijp ook nog eens buiten de zestien meter gebeurde was extra zuur voor de tegen degradatie strijdende tukkers.

„Ik heb het niet gezien”, hield Schöne zich diplomatiek op de vlakte. De Deen ging zelf achter de bal staan en zorgde zo voor de 2-1 winst. „Ik was blij dat’ie hem op de stip legde. Dat we hebben gewonnen is eigenlijk het enige positieve van de middag. Gelukkig hebben we drie punten, want we moeten de druk op PSV houden.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar