Advocaat na missen WK: Ik heb niet gefaald

Oranje gaat definitief niet naar het WK. Winnen met 7-0 van Zweden bleek een onmogelijke opdracht, het Nederlands elftal bleef in de Johan Cruijff Arena steken op 2-0 door twee goals van de afzwaaiende Arjen Robben.

Geprikkeld

Na afloop van het duel kreeg bondscoach Dick Advocaat de vraag of hij gefaald heeft, nu Nederland definitief niet naar Rusland gaat. Hij reageerde geprikkeld: „Als jullie dat vinden moet je dat vooral opschrijven. Ik ben erin gestapt om het WK te halen. Dat is niet gelukt. Waar dat aan ligt? We hebben niet van Frankrijk gewonnen. Zij zijn beter, daar heb ik geen invloed op. Van tevoren dachten we dat vier van de vijf wedstrijden winnen voldoende was om de play-offs te halen. Dat hebben we gedaan.”

Ondanks dat Oranje het WK niet heeft gehaald, is Dick Advocaat trots op hoe zijn ploeg tegen Zweden speelde. „Van tevoren was het de bedoeling om met rust met 3-0 voor te staan. Die drive was er, maar de derde goal viel maar niet. De manier waarop we speelden kostte veel kracht. Mijn complimenten voor de jongens.”

Geen team

Advocaat zit nog twee oefenwedstrijden als bondscoach op de bank. Met het afscheid van Robben heeft hij straks niet meer de beschikking over een absolute topspeler. Hoe gaat Oranje onder zijn leiding beginnen aan een nieuwe start? „Arjen is een van de beste spelers ter wereld, het is een gemis dat hij er straks niet meer bij is”, aldus Advocaat. „We moeten de komende twee wedstrijden kijken wat we doen. Het grootste gedeelte van het elftal heeft nog de leeftijd om voor het Nederlands elftal uit te komen. Maar wat kunnen ze nog brengen? Dat moeten we onderzoeken. Ik vond Daley Blind trouwens geweldig spelen op het middenveld. We zullen moeten kijken hoe elftal tot de beste resultaten komt.”

Uit alles bleek dat Oranje tijdens de kwalificatie geen team was. Advocaat zei dat niet letterlijk, maar op de vraag waarom Zweden straks wel de play-offs speelt en Nederland niet was hij duidelijk: „Dat hebben we aan onszelf te wijten. Kijkend naar de namen hebben wij de betere spelers, maar Zweden heeft een beter team en organisatie. Dat is bepalend, kijk ook naar IJsland. We hebben het niet de in de laatste vijf wedstrijden laten liggen, dat gebeurde al daarvoor.”

Orde

Hoewel Advocaat in zijn optiek niet gefaald heeft, ziet hij na de komende twee oefenwedstrijden geen toekomst meer voor zichzelf bij Oranje. „De KNVB moet nu orde op zaken stellen met Eric Gudde. Eerst zal hij een technisch directeur moeten aanstellen.”