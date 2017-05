Elia: Na de Coolsingel gelijk tattoo van de schaal!

Het shirt van Eljero Elia is kletsnat. De aanvaller van Feyenoord komt zojuist uit de kleedkamer, waar hij met zijn spelers in het bad is gedoken om de zojuist veroverde titel te vieren. In zijn linkerhand heeft hij een fles champagne, met zijn rechterhand rolt hij zijn sok omlaag.

„Kijk, hier is nog wel een plekje voor een nieuwe tattoo”, lacht hij. „Als we morgen op de Coolsingel zijn geweest, laat ik gelijk de schaal op mijn been zetten.” Zijn missie is geslaagd. Nadat hij vorig jaar op het bordes van het Rotterdamse stadhuis met de KNVB-beker stond te zwaaien, mag hij maandag de zilveren schaal nog een keer aan de fans op de Coolsingel laten zien.

Vertrek

„Ik heb laatst technisch directeur Martin van Geel verteld dat ik heel graag iets anders wil gaan doen”, verklapt Elia. „Hij zei dat ik eerst nog wel even kampioen moest worden en dat is gelukt. Ik ben nu 30, nu kan ik nog een stap maken. We zijn druk bezig met een club, waar ik verder niets over kan zeggen.”

Hij houdt nog wel een slag om de arm. „Je weet nooit wat er gaat gebeuren, misschien komt Feyenoord ineens met een heel goede aanbieding. Maar mijn intentie is om weer naar het buitenland te gaan.”

Als het er daadwerkelijk van komt, zal hij altijd met heimwee terugdenken aan Feyenoord. „Hopelijk gaan de mensen mij missen. Ik zal Het Legioen in ieder geval heel erg missen. En het elke dag in de file naar De Kuip staan, haha. Ik heb regelmatig de teammanager gebeld om te zeggen dat ik weer een paar minuten te laat zou komen.”

En dan weer met zijn kenmerkende glimlach: „Maar de komende maanden ga ik Rotterdam mijden hoor, deze stad is nu helemaal gek geworden.”