Andrea Bocelli komt na 14 jaar met nieuw album

Fans van Andrea Bocelli kunnen weer opgelucht ademhalen: de wereldberoemde zanger komt na veertien jaar tóch nog met een nieuw album. 26 oktober komt de plaat ‘Si’ officieel uit. De zanger maakte het topnieuws bekend via een Youtube-filmpje.

If only

De eerste single, If Only, is vrijdag al uitgekomen. Het nummer is opgenomen in drie talen en geschreven door Francesco Sartori en wijlen Lucio Quarantotto. Dit duo was meer dan 20 jaar geleden ook verantwoordelijk voor ‘Time To Say Goodbye’, één van de grootste hits van de zanger.

Thuis aan de slag

Mocht je denken dat Bocelli de wereld over is gereisd om het album elders op te nemen, kom je nog bedrogen uit. Hij heeft de liedjes namelijk gewoon ingezongen bij hem thuis in Italië. De zanger stelt zelf dat hij terug wilde naar zijn herinneringen van vroeger, toen hij nog als een jongeman aan een pianobar speelde. Hij wil als het ware ‘opnieuw beginnen in zijn carrière’.