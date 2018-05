Paay hoopt op omslag met megaclaim seksfilm

Televisiepersoonlijkheid Patricia Paay eist voor de rechter een schadevergoeding van 4,5 ton van onder meer GeenStijl voor het publiceren van een video waarin ze plasseks heeft met een man. Hoe zat het ook alweer?

De video

In februari vorig jaar plaatsten weblog GeenStijl en filmpjessite Dumpert een artikel online met daarin een link naar een seksvideo met Patricia Paay in de hoofdrol. Het filmpje was even daarvoor online gezet door een anoniem Twitteraccount. In de dagen voorafgaand aan de publicatie was al bekend dat er seksvideo’s van Paay in omloop waren; de tv-persoonlijkheid had in de media aangegeven gechanteerd te worden door iemand die dreigde de video te openbaren. Verschillende media waren inderdaad benaderd met de vraag of ze de video wilden hebben.

De verdachten

Op dit moment verdenkt de politie twee personen van betrokkenheid bij het lekken van de sekstape; hun namen zijn echter niet bekendgemaakt. In eerste instantie werd er gespeculeerd dat het om de buurman van Paay ging, maar dat bleek niet het geval. De zaak die vandaag voor de rechter dient is echter niet de strafzaak, maar de civiele zaak. Paay eist nu een schadevergoeding van de verdachten, GeenStijl, de hoofdredacteur van Geenstijl en de redacteur die het stukje schreef. De strafzaak tegen de genoemde partijen volgt in juli van dit jaar.

De vergoeding

De geëiste 450.000 euro smartengeld is ongebruikelijk hoog voor Nederlandse begrippen, dat geeft ook Paay’s raadsman Johan Langelaar toe. Tegen persbureau ANP zei hij daarover: „Ik hoop hiermee iets teweeg te brengen om duidelijk te maken dat dit echt niet kan. Het filmpje is weloverwogen en doelbewust door GeenStijl gepubliceerd. De redacteuren van GeenStijl hadden zich wel twee keer achter de oren moeten krabben voordat ze dit filmpje gingen publiceren. Ze verdienen hier flink aan. Als ik een schadevergoeding zou eisen van 10.000 euro, lachen ze zich dood. Ik hoop op een kentering in Nederland als de rechter de schadeclaim toewijst.”

De effecten

Paay eist zo’n hoge vergoeding voor de geleden schade omdat ze psychisch heel veel last heeft gehad van de gepubliceerde video. De schaamte was bijvoorbeeld zo groot dat ze even heeft gedacht dat ze beter dood kon zijn, vertelde ze bij de talkshow van Eva Jinek op NPO 1. Ook is ze sindsdien veel meer op zichzelf en is ze zich er naar eigen zeggen constant van bewust wat andere mensen wel niet van haar zullen denken. Advocaat Langelaar zegt dat Paay erg nerveus is voor de zitting van vandaag. „Ik hoop dat ze het aankan. Ze is erg gespannen en dat is heel logisch, want alles wordt weer opgerakeld. De rechtszaak heeft lang op zich laten wachten. Ik hoop dat ze erbij aanwezig is.” De zitting is ondanks een verzoek van Langelaar om het achter gesloten deuren te doen, openbaar.

De reactie van GeenStijl

GeenStijl reageerde op geheel eigen wijze toen het begreep dat het OM de blog (en zusje Dumpert) gaat vervolgen voor het linken naar het seksfilmpje van Paay. „Er was nogal wat om te doen vorig jaar. Heel Holland pieste in de broek van het lachen. Maar het is nu allemaal de schuld van GeenStijl. Enfin. We houden het niet droog hier, en zijn reuze benieuwd hoe dit potje juridisch vergissen gaat eindigen”, zo schreven ze.