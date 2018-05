Nederland krijgt z’n eigen (theater)superhelden

Talloze superhelden schitteren momenteel op het witte doek. Nederland krijgt ze op de planken. Met een opmerkelijke superheldin in de gelederen: de dochter van God.

Iron Man, Thor, de Hulk en andere helden (Avengers: Infinity War) en ook Black Panther in de gelijknamige film trekken met hun heldhaftige operaties momenteel talloze Nederlandse filmliefhebbers. Die superhelden zijn van alle tijden, maar niet zozeer op de theaterplanken. Dat gaat vanaf januari 2019 veranderen. Nederland krijgt dan z’n eigen nieuwe superhelden in het theater in de musical Marvellous. Bos Theaterproducties maakt woensdag alle ins and outs rond het heldenteam – De Liga - bekend.

Watskeburt?!

Lucas de Waard en Daan Windhorst zwoegen momenteel met veel plezier nog aan het script. In samenwerking (‘en vooral in samenspraak’) met de leden van De Jeugd van Tegenwoordig schreven zij ook het script van de musical Watskeburt?!, de voor de producent succesvolle voorganger van Marvellous. „We zijn bij de tweede versie van het script. Meestal is dat de voorlaatste, dus het staat een behoorlijk eind in de grondverf”, zegt De Waard over de musical die een wat jonger publiek naar de theaters moet trekken.

Marvellous draait om de vraag wat het precies inhoudt om een superheld te zijn, dit met een knipoog naar al die films. Een superheld anno 2018 zijn is geen pretje. Ooit haalde je de krant al met het verijdelen van een bankroof, nu verschijnt een heldendaad vooral online maar zakt het bericht snel naar onscrollbare dieptes in ieders tijdlijn.

Dochter van God

Tja, wat moet je dan als je bijvoorbeeld superheldin Ilana bent (alle personages zie onderaan), dochter van God. Hoe verzín je zo’n personage? De Waard: „Ja eh, wij. Op een mooie middag op een terras met een fles goede wijn. Dan komen dat soort personages blijkbaar naar boven.”

Een superheldenscript voor het theater is wat de schrijver betreft wezenlijk anders dan een filmscript. „Superheldenfilms zitten boordevol spektakel wat je in een theater niet kunt brengen. Je zou dan zeggen dat zo’n superheldenspektakel in het theater niet kán. Voor ons is dat een meteen een reden om het toch te willen doen. We moesten dus heel goed nadenken over hoe we bijvoorbeeld superkrachten gaan laten zien. Hoe gaan we spektakel brengen dat zonder computerbeelden tot stand komt? En je moet natuurlijk een goed verhaal te vertellen hebben. Ik heb zelf alle superheldenfilms gezien en vind ze allemaal te gek, maar in het theater moet je met je publiek iets meer de diepte in. Daarom wordt Marvellous komisch, een ode aan al die films, maar er zit ook een diepere laag achter. Daar leent het theater zich uitstekend voor.”

Tragische superheld

De Waards persoonlijke favoriete superheld is Batman. „Met afstand, vanaf mijn vierde jaar al. Hij is de meest tragische superheld en heel erg eenzaam. Eigenlijk heeft hij geen echte superkrachten en zijn hele leven is een aaneenschakeling van verlies en ellende. Toch kiest hij steeds weer voor die opoffering om ’s nachts zijn Batmanpakje aan te trekken. Dat vind ik mooi drama.”

Batman is er in vele gedaanten; hier zie je Michael Keaton in 1989. / ANP

De Batmanfanaat is bepaald niet de enige superheldenfan, dat zijn we eigenlijk allemaal. Hoe komt dat toch? „Ik heb weleens gelezen dat als het met de wereld slechter gaat, we ons graag wenden tot fictie met superhelden. We leven op dit moment in een rare wereld met gecompliceerde problemen als global warming. Superhelden hebben juist concrete problemen en die lossen ze op door er simpelweg een paar flinke meppen op te geven. Dat vinden we wel lekker, denk ik.”

Werken voor Greenpeace...

Dat laatste is ook de reden dat de theatersuperhelden in een realistische wereld leven. De Waard: „Als Marvellous begint zijn de personages gestopt met hun superheldenwerk. Ze zijn werkzaam voor Pink Ribbon, Greenpeace en dat soort instanties. Via die weg proberen zij de wereld te redden, maar dat schiet natuurlijk voor geen meter op. Er zit geen glorie in en daar krijgen ze een beetje last van. Gelukkig is heldenteam De Liga toch weer nodig.”

Onze helden

De personages, gespeeld door Rogier in ’t Hout, Keja Kwestro, Tarikh Janssen, Anna Keuning en Daniel Cornelissen, die we in Marvellous gaan zien:

• Kiki Verweij, Justitia. Idealist en opportunist zonder superkrachten, maar gebruikt haar inventiviteit en erfenis van haar moeder om slechteriken te verslaan.

• Joost, De Denker. Kan door een mislukt experiment gedachten lezen, altijd. Tot zijn grote frustratie kan hij dat niet uitschakelen. Dat vermoeilijkt zijn huwelijk met:

• Ilana, nooit erkende dochter van God. Zus van Jezus dus. Zij ontkent bij hoog en bij laag het bestaan van haar vader, met wie zij gebrouilleerd is.

• Detlev, De Tijdgeest. Bewoner van het tijdloze Kronos. Kan door de tijd reizen, maar raakt grammaticaal qua tijden nog altijd in de war. Nou ja, zoiets.

• Testostero, supersterke kerel. Is in werkelijkheid de 11-jarige Daisy, die door de bliksem geraakt is. ’s Werelds sterkste man met ’s werelds kleinste hartje.

Een voorproefje van Marvellous is op de Parade in een ‘half uur durende trailer’ te zien in Utrecht en Amsterdam. De rollen worden gespeeld door Rogier in ’t Hout, Keja Kwestro, Tarikh Janssen, Anna Keuning en Daniel Cornelissen.