Kritiek op Waylon met dansers tijdens Eurovisieshow

Noem één immens populaire serie uit het jaar 2017 en je komt snel uit bij ’13 Reasons Why’, waarbij het hoofdkarakter door middel van dertien bandjes uitlegt waarom ze uit het leven is gestapt. Op 18 mei is de hitserie terug met een splinternieuw seizoen. Metro zet 13 redenen op een rijtje waarom je óók nu weer wil kijken.

1. Er worden realistische problemen zoals zelfmoord, seksuele intimidatie en pesten aangekaart

In het eerste seizoen werd al snel duidelijk dat er niet bepaald doekjes werden gewonden om onderwerpen die normaliter het Netflix-scherm niet zomaar halen. Selena Gomez, die de serie produceerde, benadrukt regelmatig in interviews dat ze de problemen die in het plot voorkomen zo eerlijk en realistisch mogelijk wil portretteren. Het doel? Een dialoog openen in de maatschappij, hoe ‘oncomfortabel’ sommige scenes ook mogen zijn. Ook dit seizoen kunnen we weer verwachten dat dergelijke onderwerpen niet geweerd worden.

2, Eindelijk weten hoe die cliffhanger afloopt

De laatste aflevering eindigde met een joekel van een cliffhanger: zo vecht Alex voor zijn leven, vertrekt Justin met een pistool en tas vol met geld, verzamelt óók Tyler al zijn wapens bij elkaar en vertelt Jessica eindelijk tegen haar vader over de verkrachting. Alle lijntjes hangen samen en zullen komend seizoen beantwoord worden. Kan je toch even nét iets lekkerder slapen.

3. Karakters zullen zich nog meer gaan ontwikkelen

Er is al bekend gemaakt dat we komend seizoen Hannah’s verhaal vanuit het perspectief van de andere karakters zullen gaan zien. Dat kan weer een heel nieuw licht op de serie werpen, omdat vorig seizoen immers draaide om de belevingswereld van Hannah. Het is mogelijk interessant om te zien op wat voor manier de karakters met het ontvangen van de tapes en het verwerken van het verlies omgaan. Daarnaast hopen we natuurlijk collectief dat we er nou ein-de-lijk achter komen wie die mysterieuze Tony is.

4. En we leren Hannah weer een stukje beter kennen

Dylan Minette, die Clay speelt in de serie, verklaart tegenover Seventeen dat we komend seizoen nog steeds dingen van Hannah terug zullen gaan zien. Zo stelt hij dat het raar zou zijn om haar verhaal na één seizoen definitief te beëindigen, omdat we alleen nog maar kleine aspecten van haar leven hebben gezien. Er speelde nog veel meer, wat allemaal bijdraagt aan het begrijpen van het gehele plot. Minette vertelt daarbij dat er nog beter uitgelegd zal worden hoe de vriendschap tussen Hannah en Clay in elkaar steekt, maar nu vanuit een ander perspectief.

5. Daarnaast is de cast sowieso de moeite waard

De acteerprestaties in het eerste seizoen waren al fenomenaal, maar ditmaal komen er ook nog eens nieuwe gezichten bij, waarvan sommige nu al veelbelovend klinken. Denk aan Chelsea Alden, die je kan kennen van American Horror Story en Greys Anatomy, of Kelli O’Hara, die een Tony Award won en meerdere malen schitterde op Broadway.

6. Het wordt weer bingewaardig: 13 afleveringen van één uur

Wederom zal het seizoen 13 afleveringen van één uur bevatten. Klinkt lang, maar ben je zo doorheen (zal de doorgewinterde binge-watcher beamen).

7. Ook dit seizoen is weer ‘provocatief en onvoorspelbaar’

Het eerste seizoen ontving niet alleen lovende kritieken, maar ook een hoop kritiek: zo zou het plot de kijkers aan kunnen zetten tot zelfmoord. Toch willen de producers komend seizoen onderwerpen blijven aankaarten die net zo schurend zijn: zo zal het onder andere gaan over de manier waarop jongens worden opgevoed tot mannen en hoe meisjes en vrouwen in onze cultuur behandeld worden.

8. En laat zien hoe belangrijk communicatie kan zijn

Of je nou docent, scholier, pestkop, slachtoffer of ouder bent: de serie laat zien dat communicatie maar vaak genoeg het verschil kan maken voor een persoon. Een steuntje in de rug heb jij misschien zo gegeven, maar kan voor een ander de wereld betekenen. De verhaallijn is in die zin vrij leerzaam: je kan eventueel gaan nadenken over hoe je wel (of niet) met anderen om wil gaan, in welke positie van je leven je ook zit.

9. Er zal wederom een ‘verhalenverteller’ zijn, maar het is niet Hannah

Afgelopen seizoen praatte Hannah de afleveringen aan elkaar, waarmee zij de rode draad door de serie vormde. Komend seizoen zal er wederom een karakter zijn stem heffen om het verhaal te vertellen, maar het is ditmaal niet Hannah. Tyler? Justin? Jessica? We can’t wait to find out.

10. De tapes zijn verleden tijd, maar er wordt nu –waarschijnlijk- overgeschakeld op polaroids

Cassettebandjes zullen komend seizoen niet meer present zijn, maar de teaser hint op het gebruik van polaroidfoto’s. Daar móet Tyler, die in het eerste seizoen iedereen kundig in de gaten hield en fotografeerde, wel iets mee te maken hebben. De eerste beelden zien er in ieder geval behoorlijk kunstzinnig uit.

11. Er wordt nog meer context rondom de serie geboden

Vanwege de kritieken van afgelopen seizoen begint de serie met een soort ‘waarschuwing’ van de castleden. Hierin wordt bijvoorbeeld door ‘Jessica’ verteld dat ’13 Reasons Why’ misschien niet de juiste serie voor jou is wanneer je zelf met gelijksoortige problemen dealt. Het is in zo’n geval wellicht verstandig om het met een volwassene te kijken.

12. Er gaat wellicht wat ontwikkelen tussen Clay en Skye

Weet je nog, Clay en zijn oude vriendin Skye? Daar gaan we komend seizoen waarschijnlijk nog veel meer van zien. Er wordt zelfs gehint op méér dan vriendschap. Leuk!

13. Tot slot: je kan meepraten bij het koffiezetapparaat

Al die voorgaande redenen zijn allemaal leuk en aardig, maar dit is natuurlijk één van de allerbelangrijkste redenen, laten we wel wezen. Nu er waarschijnlijk miljoenen nieuwe memes gecreëerd gaan worden over seizoen twee wil jij écht niet diegene zijn die er geen drol van begrijpt.

