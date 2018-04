Tweestrijd: Rosan wil eigenlijk helemaal niet dood

Naaz (19) heeft ervoor moeten knokken om te staan waar ze nu staat, maar het is haar gelukt. Het afgelopen jaar heeft ze mooie prijzen in de wacht gesleept, waaronder twee prestigieuze Edisons, en heeft ze mogen doen wat ze het liefst wilde doen: muziek maken. Afgelopen vrijdag is haar debuut-EP Bits of Naaz uitgekomen. Metro praat met haar over haar strijd voor muziek, het creatieve proces achter haar liedjes en over haar nieuwe EP.

Keihard werken

Zoals elke andere artiest heeft ook Naaz keihard moeten werken. Alleen haar strijd is niet zo doorsnee: haar ouders stonden nog niet volledig achter haar passie toen ze met muziek wilde beginnen. Inmiddels is dat anders: „Stapje bij stapje zijn ze volledig omgedraaid. Ik krijg nu volledige steun van ze”, aldus de artieste. Inmiddels staan haar ouders glunderend van trots achter hun dochter die in februari twee Edisons mee naar huis mocht nemen. „Ik heb gerebelleerd zonder een middelvinger op te steken naar mijn ouders. Ik rebelleerde met een knuffel en een kusje”, aldus Naaz.

Haar ouders waren niet de enigen die voor een moeizame strijd zorgden, ook haar Koerdische etniciteit speelde een rol. „In het begin werd ik door Arjan, mijn manager en beste vriend, geïntroduceerd aan platenlabels en dan werd er door hen voornamelijk gezegd dat ik als moslimmeisje niets mocht, of ik wel sexy kon zijn en wat ze dan aan mij hebben”, aldus de artieste. „Ik was zestien jaar oud en er werd zo met mij omgegaan.”

Niet alleen haar strijd, ook haar muziek is bijzonder. De artieste met Koerdische roots maakt naar eigen zeggen quirkpop. „Toen de stijl nog maar ongeveer een weekje bestond, had ik een liedje gestuurd naar iemand en die reageerde met ‘dit is echt quirky pop.’ Sindsdien ben ik het zo gaan noemen voor de grap, maar later werd het een serieuze benaming voor mijn muziek”, aldus Naaz. „In het begin werd mijn muziek namelijk omschreven als r&b, pop en indie, terwijl het juist een klein beetje van al die verschillende stijlen is. Mensen zijn niet zo geneigd muziek te luisteren wanneer het een bepaald label heeft dat ze niet leuk vinden. Ik wilde dus mijn eigen genre bedenken waar mijn stijl tussen paste en dan kunnen de mensen mijn muziek checken op basis van het terechte label.” Maar wat is nu haar creatieve proces achter haar bijzondere liedjes? „Ik maak mijn muziek bijna altijd in complete stilte”, aldus de Koerdische. „Als ik helemaal niets hoor, is er ook geen limiet aan wat ik kan doen met melodieën en met ritmes die ik kies.”

Positieve reacties

Hoewel dit haar allereerste EP is, vindt ze het juist veel enger om een liedje uit te brengen. Die angst is nergens voor nodig geweest, want haar liedjes werden de afgelopen tijd goed ontvangen. Dit kan ook gezegd worden over haar EP, want de positieve reacties vloeien binnen op Twitter en andere socialmedia-kanalen. „Het mooiste vond ik om vele reacties te lezen van mensen die zeiden dat ze zich soort van voelden veranderen door het album heen”, aldus Naaz. „Toevallig zei ik laatst nog tijdens het voorbereiden van een show dat ik wil dat mensen aan het einde van de avond meer over zichzelf te weten zijn gekomen.”

Heeft ze tijdens het samenstellen van haar EP ook zo’n denkwijze gehad? „Nee, ik ben best eigenwijs wanneer het aankomt op dat soort dingen”, aldus de artieste. „Ik wil het graag vet vinden en jij ziet maar wat je ervan vindt, want als je het niet vet gaat vinden, dan heb je nog genoeg andere muziek die je kan luisteren. Ik wil juist volledig achter mijn keuzes staan.”

Blij kan ze in ieder geval zijn met haar nieuwe muziek, maar ze zal niet stil blijven zitten. Ze is al bezig met een nieuw muzikaal project. Ook staan er veel internationale en nationale optredens gepland. Zo zijn de shows in Bitterzoet en Rotown al uitverkocht. 5 oktober in Paradiso Amsterdam is nog het enige nationale optreden die nog niet uitverkocht is. We zullen in ieder geval nog veel horen van Naaz.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar