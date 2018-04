Bijzonder: Rapper Kendrick Lamar wint Pulitzer-prijs

De deelnemers aan het Songfestival 2018 streken zaterdag neer in Amsterdam. Metro beoordeelt zoals elk jaar de live-uitvoeringen.

32 van de 43 Songfestivalgangers die van 8 tot en met 12 mei in Lissabon in actie komen tijdens de 63 editie, traden zaterdagavond op in AFAS Live. Metro’s zelfbenoemde Songfestivaldeskundigen Erik Jonk (Jo) en Marcel Smit (Co) gingen er tijdens Eurovision in Concert eens goed voor zitten. Maakt Waylon kans? Op deze plaats lichten we vijf deelnemers uit, maar het antwoord is helaas nee. Er gaat een tokkende kip winnen. Misschien ter geruststelling: Jo en Co zaten er de afgelopen jaren fáliekant naast. In volgorde van de optredens van zaterdag 14 april:

Moldavië

Wie? Doredos met My Lucky Day.

Feitje: Drie artiesten uit hetzelfde stadje Ribnita, die twee keer – in 2015 en 2016 – tevergeefs probeerden de landelijke finale te winnen.

Co: Ze maken wel meteen sfeer hoor (hupt al met z’n benen op en neer).

Jo: Het lijkt op dat Hey Mamma van vorig jaar. Toen werd Moldavië derde.

Co: Nu je het zegt, dit is toch te veel een herhaling van de vorige keer.

Jo: Vrolijk, maar niet opvallend genoeg.

Oostenrijk

Wie? Cesár Sampson met Nobody But You.

Feitje: Deze voormalige producer deed twee keer als achtergrondzanger van Bulgarije mee.

Co: Ik vind hem een beetje eng.

Jo: Nou, powerpop met een prettige stem zou ik zeggen.

Co: Okay okay, best een lekker nummer. Maar de bas staat zo hard. Deze Oostenrijkse Bruno Mars komt wel een eindje.

Jo: Ik zeg finale, maar niet hoog.

San Marino

Jessika en Jenifer Brening, San Marino. / Getty Images

Wie? Jessika ft Jenifer Brening met Who We Are.

Feitje: Zangers van Malta, rapper uit Duitsland. Via een internetcasting kon je je liedje voor Malta aanmelden.

Jo: Zie jij nog wat? Die podiumlampen zijn wel erg op de zaal gericht.

Co: Poeh, nou. Maar ik ontwaar wel een Sporty Spice op de bühne.

Jo: San Marino is altijd dramatisch slecht, maar dit is voor het landje heel behoorlijk. Leuk met die rap erbij.

Co: Bij mij wordt er eventjes niets aangewakkerd.

Jo: Bij mij wel. Een beetje Heroes van Zweden en rap door elkaar.

Co: Waar ligt San Marino eigenlijk?

Macedonië

Wie? Eye Cue met Lost and Found.

Feitje: Bojan en Marija vormen sinds 2007 een duo en werden gekozen uit 400 inzendingen.

Jo: Ballade wordt Doe Maar wordt pop, keert terug naar reggae wordt ballad wordt dance. Eh, bijzonder.

Co: Bij het voorbereiden zag ik dat we gelukkig niet zoveel gillende vrouwen hebben dit jaar. Dit is leuker.

Jo: Ik denk dat ik het ook wel wat vind.

Co: Oh wacht, nee, het sterft een tragische dood.

Jo: Nou, ik vind het wél leuk. Toevallig.

Tsjechië

Mikolas Josef tijdens een optreden in Tel Aviv. / Jack Guez | AFP

Wie? Mikolas Josef met Lie to Me.

Feitje: Was een model, maar stapte uit het modewereldje omdat Josef het maar een corrupte bende vond.

Jo: Leuk, dat getoeter. Dit staat in de top 3 bij de bookmakers.

Co: Meen je dat? Volgens mij is hij stemoefeningen aan het doen en gaat hij zo pas beginnen.

Jo: Hij gedraagt zich wel als een ster, zeg.

Co: Dat wel, maar door dat gezwabber met z’n benen als een ster met een kruisinfectie.

Jo: Het lijkt me wel een goeie gast, maar dat nummer…

Co: Je zult het zien, dan eindigt hij natuurlijk in de top 5.

Malta

Wie? Christabelle met Taboo.

Feitje: Vier maal is scheepsrecht qua proberen het Songfestival te halen. Een van haar schrijvers maakte het winnende Euphoria van Zweden (2012).

Co: Laat ik zeggen, dit nummer werkt laxerend.

Jo: Nee, een tweede Euphoria is het niet. Maar dat verwacht ik ook niet van Malta. Hier vinden we weinig van, toch?

Co: Precies.

Albanië

Wie? Eugent Bushpepa met Mall.

Feitje: Na het stemmen ging de Albanese jury achter gesloten deuren over de definitieve inzending extra in beraad. Zoals dat bij ons bij wijze van spreken ooit met Vader Abraham en Sieneke ging.

Jo: Zo, die schreeuwt het uit. Maar ik verwacht van Albanië slechter.

Co: Ik vind het een hoop drama bij elkaar.

Jo: Ik heb gelezen dat hij over smachtend verlangen zingt.

Co: Daar heb je het al. Bij mij gaat het hem toch niet worden.

Letland

Wie? Laura Rizzotto met Funny Girl.

Feitje: Is een in Rio de Janeiro geboren Lets-Braziliaanse en was de Portugese taalcoach van Jennifer Lopez.

Co: Lekker, risotto.

Jo: Ik houd niet zo van risotto. Vind je het nog steeds lekker?

Co: Het smaakt al wat minder. Funny Girl is een wat langdurige bevalling. Telkens denk ik: nú komt het, maar het gebeurt niet.

Jo: Leuk luisterliedje, maar ik ga het niet kopen.

Denemarken

Rasmussen tijdens een pre-show in Tel Aviv. / Abir Sultan | EPA

Wie? Rasmussen met Higher Ground.

Feitje: Niet de dopingzondaar uit de Tour de France, maar een viking meets Jezus en een zeemannenlied.

Jo: Dit is serieus een echte viking.

Co: Ja, Wickie de Viking met een grote baard.

Jo: We kunnen hierop meeroeien (Jo en Co doen dat dan ook).

Co: Toch een niemendalletje. We horen een hoop gedrum en gebas vanavond. Je kunt dit beter een filmsong noemen.

Jo: Ik dacht meer aan Piet Veerman met Sailing Home.

Groot-Brittannië

Surie, vertolkster van Storm. / Abir Sultan | EPA

Wie? Surie met Storm.

Feitje: Was in 2017 achtergrondzangeres van Blanche (België).

Jo: Dat lijkt Annie Lennox wel!

Co laat het kippenvel op zijn armen zien: Moet je eens kijken.

Jo: Nou nou Co, deze leuke meezinger gaat hoog eindigen. Dit is een kanshebber zoals de laatste Britse winnaar Katrina and the Waves dat een jaartje of twintig geleden was.

Co, enthousiast meeklappend: Leuk leuk leuk! Ik zing het nu al mee. Frivool, finale, top 3, alles.

Ierland

Ryan O'Shaughnessy, Ierland. / Getty Images

Wie? Ryan O’Shaughnessy met Together.

Feitje: Zijn zoete ballade klopte in de landelijke finale onder meer de punk van John Lydon, zanger van The Sex Pistols.

Jo: Deze gast werd dus boven The Sex Pistols verkozen! Met z’n piepstemmetje.

Co: Ik moet meteen weer aan Portugal van vorig jaar denken. Die winst vind ik nog altijd wonderlijk. Maar het is toch wel aandoenlijk.

Jo: Voor kleine meisjes en gays dan.

Co: Hahaha, klopt. En later zal het nummer ook hoog staan in de top 10 bij crematies.

Hongarije

Selfie in AFAS Live. / Instagram | awsofficial

Hongarije

Wie? AWS met Viszlát Nyár.

Feitje: Jury bracht ze nét aan in de landelijke finale, televoters stemden massaal. Pluspunt: zanger dook in AFAS Live na het optreden in het publiek.

Co: Heavy metal? Oh jeeeh.

Jo: Yes! Headbangen met die handel. Maar ik zie dat je niet stil kunt blijven zitten.

Co: Nee, dit is inderdaad wel een topact.

Jo: Heavy metal of niet, het nummer zit ook behoorlijk goed in elkaar.

Co: Zeker. Ik verwachtte alleen maar ‘Kill ‘m All! Kill ‘m All!’. Dit is echter een heerlijke afwisseling in dit spektakel.

Litouwen

Wie? Ieva Zasimauskaite met When We’re Old.

Feitje: Probeerde het al 5 (!) keer in de landelijke finale van haar eigen land. Bereikte wel de finale van de plaatselijke The Voice, in 2012.

Jo: Vervelend, als je met zo’n liefdeslied meteen na Hongarije moet.

Co: Ik hoor iets van Alanis Morissette, maar dan slechter.

Jo: Ik vind het meer de Litouwse Maan.

Co: Een slaapgaapnummer, maak je me zo wakker?

Jo: Is goed, vólgende!

Oekraïne

Wie? Melovin met Under the Ladder.

Feitje: Winnaar van The X-Factor in eigen land in 2015.

Jo: Ik zie een glazen oog op het podium.

Co: Ja, ik dacht even dat Marilyn Manson op kwam lopen. Oh, we hebben weer iemand met bijgeluidjes. Met van die overbodige keelklanken, zeg maar.

Jo: Wel finalewaardig trouwens, goed einde.

Co: Ja, het is in ieder geval een goede performer. Maar ik zie hem toch ergens onderaan bungelen.

Frankrijk

Mercy!, zingt Frankrijk. / Abir Sultan | EPA

Wie? Madame Monsieur met Mercy.

Feitje: Televoters kozen massaal voor dit nummer, dat gaat over een meisje dat geboren wordt op zee, nadat haar moeder voor oorlog is gevlucht.

Co: Geen hol aan!

Jo: Ik vind het juist heel mooi. Hé, maar die zangeres is van Groot-Brittannië.

Co: Ja, opletten. Presentator Cornald Maas zei net dat de Française ziek in Parijs is achtergebleven.

Jo: Maar jij vindt dit dus niks? Nogmaals, ik vind het heel mooi.

Co: Ik vind het Merci, gesponsord door chocolade. Maar knap dat die Britse (Surie, red.) even invalt.

Zweden

Benjamin Ingrosso hoort dat hij naar Lissabon mag. / Jonas Ekströmer | EPA

Wie? Benjamin Ingrosson met Dance You Off.

Feitje: Speelde als tiener in musicals, regelmatig was hij daarbij naast zijn moeder te zien. De landelijke finale in Zweden trok 65.000 toeschouwers.

Co: Dat dansje, goed geoefend thuis in de woonkamer hoor.

Jo: Beetje slappe hap voor Zweden. Ik ben beter gewend.

Co: Ja, ik zag de clip van de week en toen was ik enthousiaster.

Jo: Wel een herkenbaar geluid, die pakt heus wel wat punten. Maar toch: waar zijn De Herreys gebleven?!

Co: Diggiloo Diggiley!

Wit-Rusland

Wie? Alekseev – Forever.

Feitje: Halve finalist van The Voice Oekraïne in 2014. Deze grote ster in eigen land schijnt in Portugal een pak met LED-verlichting te gaan dragen.

Jo: Sorry mensen, geen mening over Wit-Rusland. We waren te laat terug op onze plek doordat we in de zaal de na-de-pauze-act Sandra Kim (enige winnares van België met J’aime la Vie) gingen kijken.

Co: Ja, en jij moest zo nodig weer bier halen.

Zwitserland

Broer en zus uit Zwitserland. / Jack Guez | AFP

Wie? Zibbz met Stones.

Feitje: Boer en zus. Maken op hun YouTube-kanaal op het nummer Undun muziek op een barbecue en fruit.

Jo: Zo, die zingt of haar leven ervan af hangt. Prima dit!

Co: Zeker, ik hoor Anastasia.

Jo: Dat kan zomaar bij Zwitserland. Die wonnen een keer met Céline Dion en dat is volgens mij toch echt een Canadese.

Bulgarije

Equinox, Bulgarije. / Getty Images

Wie? Equinox met Bones.

Feitje: Drie Bulgaren en twee Amerikanen. Equinox werd speciaal voor het Songfestival samengesteld.

Jo: Vorig jaar werd Bulgarije nog tweede. Zweverig en sfeervol dit, maar is het genoeg?

Co heeft even geen tijd voor een bijdrage. Surie van Groot-Brittannië blijkt plotseling achter ons te zitten, dus het is tijd voor een foto. Bewijs? Uiteraard:

Co met Surie van Groot-Brittannië (en een prachtig schaduwspel).

IJsland

Wie? Ari Ólafsson met Our Choice.

Feitje: Is 19 jaar, maar won drie jaar geleden al The Voice of Iceland. Hij zingt dat we een beetje goed voor elkaar moeten zorgen.

Jo: Leuk voor in de kerk.

Co: Ja, gelijk boeken voor de EO Jongerendag dit.

Jo: Dat lijkt me wel genoeg.

Slovenië

Wie? Lea Sirk met Hvala, Ne!

Feitje: Probeerde drie keer eerder, maar toen zonder succes, het Songfestival voor haar land te halen. Studeerde aan het conservatorium van Genève.

Jo: Electropop. Gelukkig gaat he Songfestival wel met z’n tijd mee.

Co: Absoluut. Ze lijkt een beetje op Elsa, die koelvriescombinatie uit Frozen.

Jo: Geinig, maar weinig punten denk ik zo.

Co: Ze krijgt wel veel applaus.

Jo: Uit beleefdheid.

Spanje

De tortelduifjes van Spanje. / Abir Sultan | EPA

Wie? Alfred & Amaia met Tu Canción.

Feitje: Volgens een nieuwe regel in Spanje voor editie 2018, moesten liedjes verplicht Spaanstalig zijn.

Co: Hij heeft een geweldige jas aan.

Jo: Dat klinkt lekker positief, Co. Die liefde druipt er tussen die twee vanaf.

Co: Ze staan te kopkluiven! Zie je dat?

Jo: Ik denk dat hun leven uit zingen en viezelevozelen bestaat.

Co: Ze kijken alleen elkaar aan, niet een keer de zaal. Die kop word je toch wel eens zat?

Jo: Geen idee wat deze liefde hen in de finale brengt. Spanje is tenslotte een van de geplaatsten.

Servië

Wie? Sanja Ilic & Balkanika met Nova Deca.

Feitje: Ilic is 67 jaar en schreef al een Songfestival-inzending voor Joegoslavië in 1982.

Jo: Balkan.

Co: Ja, Balkanpop.

Jo: Ik zag in een filmpje hiervan toch een oudere man op een geluidloze fluit meedoen?

Co: Inderdaad! Alleen hoorde ik die fluit wel.

Jo: Geen finale.

Co: Eens.

Armenië

Wie? Sevak Khanagyan met Qami.

Feitje: Nooit eerder zong Armenië tijdens het Songfestival een nummer volledig in het Armeens.

Jo: Ik las dat dit poëzie van de bovenste plank is. Het gaat over ‘doofstomme wind’. Dat kan ook een scheet zijn natuurlijk.

Co: Dat is het denk ik ook. Het klinkt alsof hij op de wc zit en het wil niet helemaal lukken.

Polen

DJ Gromee (r) en zanger Lukas Meijer. / Getty Images

Wie? Gromee ft. Lukas Meijer met Light Me Up.

Feitje: Gromee, een dj, scoorde drie grote hits in eigen land. Zanger Meijer komt niet uit Polen, maar uit Zweden

Jo: Toegankelijk dance-trackie.

Co: Whoop whoop whoop!

Jo: Jump jump!

Co: Ik versta er niks van.

Jo: Daar gaat het toch helemaal niet om? Een feestje is het, maar ik denk dat Martin Garrix het niets vindt.

Co: Toch finale hoor, moet je de zaal zien. Whoop whoop!

België

Sennek tijdens de persdag in Amsterdam. / Sander Koning | ANP

Wie? Sennek met A Matter of Time.

Feitje: Deze Laura Groeseneken uit Leuven speelt regelmatig samen met Ozark Henry.

Co: Heel mooi.

Jo: Eens, ik denk hierbij aan Hooverphonic.

Co: Ik aan een James Bond-song, maar ik weet niet meer welke. Hier gaat Nederland twaalf punten aan geven.

Jo: Lijkt me ook, zoals ieder jaar. En dan gaan mensen ondertussen klagen dat al die Balkanlanden elkaar punten geven.

Co: Kunnen die twintig Balkanlanden niet gewoon met één nummer namens de Balkan komen?

Montenegro

Wie? Vanja Radovanovic met Inje.

Feitje: Montenegro hield voor het eerst in tien jaar een voorronde, maar zonder publiek.

Co: Kunnen die twintig Balkanlanden niet gewoon met één nummer namens de Balkan komen?

Jo: Pauzemomentje dit.

Co: Ja, Montenegro is een moment voor sanitaire ontspanning.

Jo: Goeie tip voor onze lezers.

Co: Of even lekker de frituurpan aanzetten.

Australië

Jessica Mauboy, Australië. / Abir Sultan | EPA

Wie? Jessica Mauboy met We Got Love.

Feitje: Geboren uit een Indonesische vader en een Aboriginals-moeder. Werd 12 jaar geleden tweede bij Australian Idol.

Co: Jaarlijkse vraag, ligt Australië in Europa?

Jo: Nee en er een eigenlijk een regel dat Australië niet mag winnen? We gaan toch niet ’s morgens om zes uur kijken als het in Sydney is?

Co: Wel een goeie artieste trouwens.

Jo: Ach ja, maakt ook niet uit. Australië gaat bij voorbaat altijd naar de finale.

Duitsland

Michael Schulte na zijn winst in Berlijn. / Markus Heine | EPA

Wie? Michael Schulte met You Let Me Walk Alone.

Feitje: Werd derde in de Duitse Voice in 2011. Zong voor die tijd covers en dat plaatste hij op YouTube. Liefst 4000 liedjes werden in Duitsland ingestuurd om mee te kunnen doen.

Jo: Hij heeft dit zelf geschreven en het gaat over zijn overleden vader.

Co: Dat kan hij toch ook gewoon op Facebook zetten?

Jo: Niet echt een typisch Duitse inzending, vind ik.

Co: Oh, je verwacht iets als Dennie Christian? Maar goed, dat hij het zelf geschreven heeft valt te prijzen.

Israël

Netta tijdens de persdag in Amsterdam. / Sander Koning | ANP

Wie? Netta met Toy.

Feitje: Israël hield een talentenjacht, waarbij de winnaar naar het Songfestival mocht. Tokt in haar song als een kip.

Co: Ik word alleen van het opkomen al blij, want een opmerkelijk mens.

Jo zingt: Rampampahoep!

Co: Grappig, aanstekelijk, erg goed.

Jo: En verschrikkelijk tegelijk. Maar oh, wat gaat dit scoren. Co, een kip gaat het Songfestival winnen. Met overmacht.

Co: Ja, dat kunnen we wel noteren. Dit is hysterisch grappig. Als ik thuiskom ga ik Toy gelijk downloaden.

Finland

Saara Aalto tijdens een shoot in Helsinki. / Markku Ulander | AFP

Wie? Saara Aalto met Monsters.

Feitje: Tweede in The Voice of Finland, tweede in de The X-Factor UK. Singer-songwriter Ki Fitzgerald uit Rotterdam schreef aan Monsters mee. Diens vader Scott zong tijdens het Songfestival Go voor Groot-Brittannië en dat verloor weer met 1 punt van de winnares van 1988, Céline Dion. Zo, U bent weer bij.

Jo: Oeh, zij komt hoog. Dit is een uitstekend Songfestivalnummer.

Co: Ja, dit zit érg goed in elkaar. Ik vind de kwaliteit dit jaar over het algemeen sowieso wel aardig.

Jo: Al mopperen we wat af, échte dramasongs zitten er dit jaar nu bij.

Nederland

Waylon tijdens de persdag in Amsterdam. / Sander Koning | ANP

Wie? Waylon met Outlaw In ‘Em.

Feitje: Heeft ‘winnen is belangrijker dan meedoen’ als instelling.

Jo: Kijk, Metro’s voormalige gasthoofdredacteur. Is dit kwalitatief nou echt het beste nummer, of denken we dat als Nederlanders alleen maar?

Co: Lastig, maar een aangename afwisseling tussen de rest is het wel.

Jo: Finalewaardig?

Co: Ja, natuurlijk! Dit is kwaliteit, maar winst wordt het niet hè?

Jo: Nee, wij hebben net geconstateerd dat een Israëlisch kippetje er met de winst vandoor gaat.

Co: En dan is het zo.

Niet in Amsterdam

Elf landen waren er zaterdag in AFAS Live niet bij. Uiteraard hebben Jo en Co wel even geluisterd en gekeken naar Azerbeidzjan, Cyprus, Georgië, Griekenland, Italië, Kroatië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Estland en Rusland. Noorwegen met That’s How You Write a Song kan Co zeer bekoren (sound en funk van Alexander Rybak, die in 2009 al meedeed en won met Fairytale). Jo vindt het opzwepende Non Mi Avete Fatto Niente van de Italianen Ermal Meta & Fabrizio Moro zeer aardig. De bookmakers slaan Estland hoog aan: La Forza van Elina Nechayeva, een dame met de grootste jurk ooit op het Songfestival vertoond. Als ze hem ook in Lissabon aantrekt natuurlijk.

Noorwegen

Italië

Estland

