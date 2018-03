Peter R. de Vries hoopte op meer televisiekijkers

Hoewel Cornald Maas een ander liedje voor het Eurovisie Songfestival had gekozen steunt hij zanger Waylon volledig in zijn keuze om voor Outlaw in 'Em te gaan. „Hij gelooft er heilig in, en dat is het allerbelangrijkste, aldus de Eurovisie-deskundige.

„Een artiest die zich meer dan gemiddeld betrokken voelt bij een lied, die de urgentie voelt, dat werkt goed voor Nederland", aldus Maas. Ook de uitgesprokenheid van Outlaw In 'Em bevalt de hem goed. "Het is erop of eronder. Dat is altijd beter dan iets wat gemiddeld oké is. Daar gaat de jury misschien nog wel voor, maar het publiek kiest al snel wat anders." Outlaw In 'Em is een rocknummer, een ode van Waylon aan muziekhelden als Johnny Cash en Mick Jagger. "Artiesten die niet binnen de lijntjes lopen. Waylon ziet zichzelf ook als outlaw", aldus Maas.

Opvallend

Een andere songfestivalkenner, Daniël Dekker, meent dat Waylon hoge ogen kan gooien met het rauwe Southern rocknummer. Aan RTL laat hij weten dat Nederland hiermee zeker in de top 10 zal kunnen komen. Hij noemt de inzending opvallend en onderscheidend. „Het is iets dat totaal niet lijkt op wat we de afgelopen jaren hebben ingezonden. Maar het is wel echt 100 procent Waylon, wat zijn kansen op een goede notering verhoogt."

Authentieke liedjes winnen volgens Dekker aan terrein. Artiesten komen veel vaker met een nummer wat dicht bij hun hart ligt. „Denk dan aan Salvador Sobral, de winnaar van vorig jaar met het zachte Amar Pelos Dois of ons eigen Calm After the Storm van The Common Linnets. Met dit nummer werden Ilse deLange en Waylon vier jaar geleden tweede."

Een ruig lied zien we volgens Cornald niet vaak op het Europese podium. „Je had natuurlijk Lordi, maar dat was hardrock", zegt hij over de Finse band die in 2006 het zangspektakel won. „Een echte rocksong met een persoonlijke inslag hebben we nog niet veel gehad."

Volgens de songfestivalkenner is het nog te vroeg om Waylons kansen in te schatten. „Er moeten nog 22 van de 43 liedjes gekozen worden." Toch lijkt Outlaw In 'Em een goede keuze. „In Oost-Europa is er grote belangstelling voor dit soort nummers. De Balkanlanden waarderen dit soort muziek." Voordat Waylon naar Portugal kan, moet hij nog flink aan de slag. Er moet worden nagedacht over een spetterende podiumperformance en het liedje moet een halve minuut worden ingekort. Een songfestivalinzending mag maximaal drie minuten duren en Outlaw in 'Em duurt drie en een halve minuut.

Cornald Maas had een ander nummer gekozen maar vertrouwt op Waylon ©ANP

Reacties

