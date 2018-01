Zeer gemengde reacties op nieuwe muziek Timberlake

„De muziek op dit album is vooral geïnspireerd door mijn zoon en mijn vrouw, mijn familie en nog meer dan elk album dat ik ooit heb geschreven: door waar ik vandaan kom. Het is persoonlijk." Die boodschap deelde Justin Timberlake twee dagen geleden in een video op zijn Instagram-account.

Het is een emotionele aankondiging voor zijn nieuwe album Man of the Woods. Vijf jaar lang bracht de Amerikaanse singer-songwriter geen nieuw album uit, maar 2 februari is het zo ver. Fans worden dan getrakteerd op wat 'een representatie van waar hij nu is in het leven' wordt genoemd.

Voorproefje

Donderdag gaf het ex-lid van boyband *NSYNC de wereld een nieuwjaarscadeau door alvast één van de nummers van het nieuwe album online te zetten. Mét videoclip. Maar of de fans ook echt blij zijn met hun cadeautje... dat is de vraag. De reacties op de (voor Timberlake) afwijkende muziek lopen heel ver uiteen.

De video is 'nog maar' 162.883 keer bekeken, maar de twee kampen zijn duidelijk. Sommige mensen schrijven dat Justin een geniale artiest is met ongelofelijk veel talent. Dit talent zorgde voor de perfecte mix van verschillende muziekstijlen en creëerde zo de nieuwe track 'Filthy'. Anderen schrijven dat ze veel meer hadden verwacht van de artiest: „Ik was aan het luisteren en dacht 'dit is de langste intro ooit' toen was het ineens voorbij en realiseerde ik me dat dit de hele track was. Ik weet niet wat ik nu moet denken."

Die verwarring hebben meer mensen. Een paar van zijn zelfbenoemde grootste fans schrijven: „Justin ik ben echt enorm fan van je, maar wat is dit?!'' Sommigen vragen zich zelfs af of het een grap is of schrijven dat hun oren weigeren dit geluid op te nemen. Waar iedereen het in ieder geval wel over eens is, is dat de videoclip punten scoort.

In de video is de zanger te zien als moderne uitvinder die zijn creatie aan de wereld toont. Vanaf 18 januari zal elke week een nieuwe videoclip van een liedje worden geüpload als opbouw tot de climax: een nieuw album op 2 februari.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar