Roxeanne Hazes in de race voor MTV Award

Roxeanne Hazes heeft haar nieuwe muziekcarrière nog amper gelanceerd of ze is al genomineerd voor een MTV Award. De 24-jarige zangeres maakt kans op de prijs in de categorie Best Dutch Act. Ze neemt het in dit onderdeel op tegen Chef'Special, Lil' Kleine, Boef en Lucas & Steve.

De nominatie is voor Hazes het zoveelste hoogtepunt in het jaar waarin ze na tien jaar covers van haar vader Andre Hazes te hebben gezongen, voor het eerst met een heel eigen sound op de proppen kwam.

Lees ook: Roxeanne Hazes snapt zich suf in swingende Tele2spot

Dit voorjaar bracht Roxeanne haar eerste single Ik Was Toch Je Meisje uit, wat haar meer dan een half miljoen streams en nog meer views op de videoclip opleverde. Radio 2 DJ Gerard Ekdom noemde het nummer een 'instant klassieker' en op de radiozender werd Ik Was Toch Je Meisje de Topsong. Ook op QMusic, Radio 1, 3FM, 100%NL, 538 en MTV was het nummer te horen.

Topsong

In september van dit jaar bracht ze haar eerste album bij haar nieuwe label TopNotch uit. De eerste single In Mijn Bloed van het gelijknamige album werd begin september eveneens Topsong bij NPO Radio 2. Het album kreeg voornamelijk lovende kritieken en Hazes werd omarmd door de serieuze muziekpers. In dezelfde maand werd ook bekend dat ze dit jaar de huisband van De Wereld Draait Door is.

De MTV Europe Music Awards worden op 12 november uitgereikt in Londen, maar de Dutch Act zal al op 6 november tijdens een speciaal Nederlands feestje in Amsterdam worden uitgereikt.

„De vijf talentvolle genomineerden wisten ons afgelopen jaar te verrassen op het gebied van muzikaal succes en fan engagement. We zijn enorm trots op de diversiteit die deze Nederlandse artiesten bieden binnen de huidige muziekcultuur en daarom bieden we ze door middel van deze nominatie graag een podium buiten Nederland", zegt Chereen Gayadin, Director Talent & Music Viacom Benelux over de vijf Nederlandse genomineerden.

In de internationale categorieën loopt Taylor Swift op kop met zes nominaties, op de voet gevolgd door Shawn Mendes die er vijf binnen wist te slepen.