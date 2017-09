Angela Schijf: Mijn fantasie sloeg direct op hol

‘Verrassend’ noemt RTL-baas Erland Galjaard de casting van Angela Schijf voor de hoofdrol in de nieuwe dramaserie Meisje van Plezier. En inderdaad, voor vaste kijkers van Flikken Maastricht zal het even wennen zijn om hun stoere agente ‘Eva van Dongen’ vanaf zondag in pikante lingerie over het scherm te zien ronddartelen: ze speelt namelijk een escortgirl.

Voor de actrice zelf is de keuze voor de nieuwe ‘pikante dramaserie’ van RTL en Videoland echter niet meer dan een logische. ,,Het komt in Nederland al weinig voor dat er zo’n sterke vrouwenrol geschreven wordt en dan is dit ook nog eens alles in één: huisvrouw turns escort. Mijn fantasie sloeg in ieder geval direct op hol!”, vertelt de actrice als Metro haar spreekt over de nieuwe serie.

In de eerste aflevering heb je al je kleren nog aan, maar dat zal in volgende afleveringen zeker veranderen. Zijn naaktscènes nog spannend voor je?

Heel spannend. Ik ben toch ook gewoon een vrouw en vooraf denk je dan wel: Jezus, hoe gaan we dat nou weer doen? Er is in het begin zelfs nog gesproken over een heuse body double, dus iemand anders die de expliciete scenes voor mij zou doen. Maar daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd: zeg dat meisje maar af. Ik vind dat we maar gewoon een beetje normaal moeten doen over het lichaam. Bovendien was ze geloof ik 26 en ik ben toch echt een vrouw van 38, dus ik dacht: het is mijn rol, ik doe het zelf.

Heb je veel moeten laten om wel een beetje in shape te zijn?

Nou, ik heb het geluk dat ik sportief ben en dus als redelijk in shape was, maar ik moet wel bekennen dat ik wel een keertje extra naar de yogaschool ben geweest, haha.

Hoe heb je je verder voorbereid op de rol van high class escortgirl?

Ik heb met echte escorts gesproken, dat vond ik niet meer dan logisch. Ik sprak eerst met een dame die zelf een bureau heeft en later ook met vrouwen uit het werkveld zelf. En ik kan niet anders zeggen dan dat het stuk voor stuk allemaal powervrouwen zijn die ik heb ontmoet. Zij houden echt van seks, willen mannen plezieren, hun eigen boontjes doppen en staan heel erg sterk in hun schoenen. Natuurlijk kan ik me ook echt wel voorstellen dat er in deze industrie ook gebieden zijn die heel anders zijn, maar daar komen we niet met deze serie. Deze vrouwen hebben echt zelf voor dit werk gekozen omdat ze het leuk vinden.

Hebben de ontmoetingen nog vooroordelen ontkracht die je had?

Ja, namelijk dat het niet allemaal kinky hoeft te zijn. Het gaat vooral over het waarmaken van iemands fantasie en dat heeft ook wel iets leuks. Het heeft ergens ook wel met acteren te maken, want het gaat over het overbrengen van een illusie. Dat betekent niet eens altijd seks, sommige mensen willen vooral gezelschap. En ik kan het me ook wel voorstellen dat als je eenzaam bent, dat het dan heel fijn is om in het bijzijn te zijn van een mooie vrouw.

Heb je er zelf nog iets van opgestoken?

Haha, jazeker! Maar dat houd ik lekker voor mijzelf!

In Meisje van Plezier is Angela te zien als Nadine, een doodnormale huisvrouw in een buitenwijk in Amsterdam. Ze is getrouwd en moeder van twee pubers. Maar dan doen gebeurtenissen in de familie én een toevallige ontmoeting haar besluiten de wereld van high class escorts te ontdekken en transformeert ze van buurvrouw next door tot femme fatale.

Elke zondag is er een aflevering te zien bij RTL 4 en vanaf aanstaande zondag staat het hele seizoen ook op Videoland.