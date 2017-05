OG3NE verandert van outsider in favoriet

Lights and Shadows van OG3NE gaat zaterdag hoog eindigen in Kiev, zo voorspellen de bookmakers. Wat is het geheim van de zusjes?

Als we de bookmakers moeten geloven, eindigt OG3NE met hun liedje Lights and Shadows zaterdag tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival minstens in de top 10. Dinsdag stonden de zusjes Lisa, Amy en Shelly Vol al op plaats 7, terwijl ze voor vertrek naar Kiev op een nietszeggende 18e plaats stonden. Wat doen de zusjes daar in Kiev zo goed? We vroegen het drie experts ter plekke.

Verslaggever Aran Bade, in Kiev namens RTL Boulevard.

„OG3NE maakt enorm veel indruk bij de repetities. Iedereen hier staat met kippenvel naar de loepzuivere stemmen van die meiden te luisteren. Andere artiesten komen met lichtshows en vuurwerk - het doet soms pijn aan de ogen - maar OG3NE heeft dat allemaal niet nodig. Ze zingen echt hartstikke goed. Je voelt dat de stemming binnen de Nederlandse delegatie nu stijgt. OG3NE is zo goed bezig, daar krijgt iedereen hier een enorme boost van. De meiden zijn heel ontspannen en kiezen hun momenten om te ‘shinen’. Gisteren doken ze bijvoorbeeld op tijdens een feestje dat Israël gaf. Was iedereen weer zwaar onder de indruk. Het moet heel raar lopen wil OG3NE de finale niet halen. Ik denk dat ze na hun halve finale zelfs nog wat gaan stijgen bij de bookmakers. Een plek in de top 10 moet mogelijk zijn.”

Nina Pinto, in Kiev namens verschillende kranten uit Portugal

„Het succes van OG3NE is heel makkelijk te verklaren. Ten eerste is hun liedje goed, ten tweede zijn zij fantastische zangeressen en ten derde doen ze hun werk hier zoals het hoort. Met name dat laatste heeft ervoor gezorgd dat ze sinds hun aankomst hier zo gestegen zijn in de peilingen. Ze zijn ontzettend aardig tegen iedereen, ook tegen de fans, en zetten bij iedere repetitie een fantastisch optreden neer. Ze zijn duidelijk op hun gemak op het podium en stralen dat ook uit. Van tevoren kan je een liedje wel leuk vinden, maar weet je niet hoe de artiest live klinkt. OG3NE is ‘faboulous’!. Niet zo gek dus dat ze maar blijven stijgen bij de bookmakers. Ik denk dat ze in de halve finale minimaal tweede worden en voor zaterdag voorspel ik zeker een plek in de top 5.”

Richard van de Crommert, in Kiev namens De Telegraaf

„Het is allemaal tactiek van de dames. Ze hebben laag ingezet en nu zorgen ze dat het gaat spinnen in de hoofden van de mensen. Bijvoorbeeld door hun fonkelende repetities. Bijna alle artiesten klinken goed op plaat, maar OG3NE weet het ook live waar te maken. Ik heb journalisten uit het buitenland gesproken die zeggen: ‘Ze zingen zó zuiver, dit kan bijna niet’. Bij de Belgische inzending (Blanche met City Lights) ging het bijvoorbeeld de andere kant op: België stond voor de repetities heel hoog bij de bookmakers, maar is nu flink gezakt omdat het live niet waargemaakt kan worden. OG3NE doet er ook buiten het podium alles aan om indruk te maken. De 42 deelnemende landen hebben net gestemd wie het goed doet op de rode loper en OG3NE kwam daarbij als beste uit de bus. Dat is óók belangrijk. Mijn prognose? Top 5 moet lukken. Dit wordt een hele leuke week.”