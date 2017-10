Eerste nachtmetro Rotterdam rijdt op 29 december

De eerste nachtmetro gaat op 29 december rijden. Dat hebben de RET en de vijf betrokken gemeenten Rotterdam, Schiedam, Lansingerland, Albrandswaard en Capelle aan den IJssel die de pilot financieren laten weten. Een jaar lang rijden de metro’s op het Rotterdamse metronetwerk een uur langer door. Dat moet zo’n duizend reizigers per weekend extra opleveren.

Ervaring

Bij de RET wordt achter de schermen hard gewerkt om alles op orde te krijgen. „Een van de eerste reizigers die ik sprak toen ik hier begon had het al over het langer laten doorrijden van de metro”, vertelt RET-directeur Maurice Unck. Hij moet zo’n 50 man per weekend inzetten om de metro langer door te kunnen laten rijden. „We hebben ervaringen met evenementen als North Sea Jazz.” Voor hem is de proef geslaagd als er inderdaad duizend reizigers per weekend meer zijn. „En dat er niet te veel extra incidenten zijn. Maar daar houden we wel rekening in met het inzetten van veiligheidspersoneel.

De Rotterdamse verkeerswethouder Langenberg hoopt dat mensen langer in de stad blijven hangen en de auto thuislaten. „Met een drankje op liever met de metro en niet achter het stuur.” Maar ook de wethouders uit de regio zien mogelijkheden. „We hebben 24-uurs horeca en de metro gaat bijna door al onze wijken”, legt wethouder Dick van Sluis van Capelle aan den IJssel uit. „Wij verwachten dat ook mensen naar ons toekomen met de metro.” Zijn Schiedamse collega ziet mogelijkheden voor het nieuwe bioscoopcomplex Euroscoop pal naast station Schiedam Centrum. „De nachtmetro maakt het aantrekkelijker om ook naar Schiedam te komen.”

Doorhalen

Vanessa (17) en Maaike (16) uit Berkel en Rodenrijs zouden het liefst zien dat de metro dit weekend al gaat rijden. „Je moet je altijd zo haasten na een film, en dat is wel eens jammer. Want een drankje doen na afloop is er niet bij”, vertelt Maaike. Vanessa is het met haar eens. „Nu gaat de laatste metro om half een. En de eerste BOB-bus gaat pas om half drie. Dus je moet dan twee uur wachten en dat is dan weer nette lang. Ik denk dat ik en mijn vrienden wel gebruik ga maken van die nachtmetro.”

Henk Vrieze (44) woont in Schiedam en ziet ook wel mogelijkheden. „Nu pakken we de auto als we echt lekker uit eten gaan in Rotterdam. Dat is wel balen, want dan mag er iemand niet drinken. Met zo’n latere metro hoeven we ons minder te haasten om toch nog thuis te komen.” Nico Rondeel (31) uit Spijkenisse moet nog even wachten, want die gemeente haakt nog niet aan bij het nachtmetronetwerk. „Voor Spijkenisse zou het een gemiste kans zijn, maar men is bang voor geluidsoverlast geloof ik. Wel balen dat ik dan strakjs alsnog met de auto naar Hoogvliet moet om ’s avonds langer in de stad te kunnen blijven.”