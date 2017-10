Allememachies! Bassie pakt 30.000 eurootjes

Slagroomtaart vanavond in huize van Tor te Vlaardingen! Na maanden leuren met zijn loods en een fikse prijsverlaging heeft clown Bassie eindelijk een koper gevonden. Voor 99.000 eurootjes wisselt het pand van eigenaar.

Geen hypotheek

En dat is cashen voor onze 82-jarige kindervriend, want in het oude guldentijdperk en de hoogtijdagen van de dvd betaalde hij voor het pand op bedrijventerrein De Vergulde Hand zo’n 68.000 euro. En omdat er geen hypotheek op het pand rust steekt Bassie ruim 30.000 euro in zijn geruite binnenzakje.

De verkoop ging overigens niet zonder slag of stoot. Het pand ging vorig jaar zomer voor 147.500 euro in de verkoop, maar niemand wilde dat bedrag neertellen. Bassie liet de prijs zakken naar 99.900 euro, maar toen ging de makelaar failliet. Met behulp van een nieuwe makelaar is het dan toch gelukt.

Opruimen

In de loods liggen nog veel spullen die doen denken aan de goede oude tijd, waaronder de rode auto met aanhanger. Wat de clown gaat doen met de spullen is nog onbekend.