'Vuurvulkaan' in Guatemala barst weer uit

Voor de tweede keer dit jaar is de Volcán de Fuego in Guatemala uitgebarsten. Zeker vijfentwintig mensen zijn hierdoor om het leven gekomen of vermist geraakt. Daarnaast raakten honderden mensen gewond, melden de autoriteiten.

Foto: ANP

De vulkaan spuwde zondag een kilometershoge wolk van as en rook uit. Vervolgens stroomde er lava naar beneden en bedreigde een dorp. Meer dan drieduizend mensen uit de omgeving zijn op de vlucht geslagen en het internationale vliegveld van Guatemala is gesloten. In de nabijgelegen dorpjes San Pedro Yepocapa en Sangre de Cristo werden huizen en auto's bedolven onder de as.

Brandwonden

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn meerdere mensen met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. President Jimmy Morales riep de inwoners op om de veiligheidsinstructies te volgen. Hij bedankte onder meer buurland Mexico voor de aangeboden hulp.

Foto: ANP

Volcán de Fuego, de Vuurvulkaan, die vijftig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-Stad ligt, staat bekend als de actiefste op het Amerikaanse continent. Ook in de hoofdstad kwam as terecht. Volgens de rampenbestrijdingsdienst in het land is dit de heftigste uitbraak in de laatste vier decennia.

Voor de bewoners die niet meer naar hun huis kunnen, wordt voeding en opvang geregeld. Via sociale media houden mensen elkaar op de hoogte van hun situatie en wordt veel steun betuigd voor de slachtoffers.