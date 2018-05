Mysterieus dier spoelt aan op Welsh strand

Het was groot in het nieuws: de 30-jarige Michael Rotondo die weigerde het huis te verlaten en het zelfs zo ver liet komen dat zijn ouders een rechtszaak tegen hem aanspanden. De rechter heeft nu besloten dat het écht tijd is voor Rotondo om per direct zijn spullen te pakken. Anders kan hij worden uitgezet. Maar Rotondo laat het er niet bij zitten en heeft aan verschillende media laten weten not amused te zijn.

'Wel iets van 30 dagen'

Rotondo heeft aan verslaggevers laten weten dat hij van plan is de zaak aan te vechten en vindt dat de uitspraak 'belachelijk' is. Vooral omdat Rotondo het huis direct moet verlaten. ,,Het lijkt me dat je wel iets van 30 dagen de tijd krijgt om het pand te verlaten, dus ik verwachtte zoiets, maarja als dat niet het geval is weet ik het niet."

Rotondo snapt niet waarom zijn ouders hem dwingen zo snel mogelijk het huis te verlaten. Wel geeft hij toe dat hun relatie onder alles heeft geleden. Van hem hoeft er geen verzoening plaats te vinden. ,,Ik wil gewoon echt uit deze situatie komen", zei hij.

Slechte mensen

Daarnaast verklaarde hij aan TMZ Live dat de relatie tussen hem en zijn ouders 'ijskoud' is. Hij noemt zijn ouders slechte mensen en geeft aan dat hij heus wel een plan heeft om een baan te krijgen en zijn eigen huis te fiksen. In een interview met CNN zegt hij tevens dat hij 'heus wel gaat vertrekken, maar dat hij gewoon genoeg tijd moet krijgen.'

Tegen CNN verklaart hij tevens dat hij destijds bezig was de voogdij over zijn zoon te krijgen en zijn ouders hebben hem toen gezegd dat ze hem zouden steunen en dat hij zich geen zorgen moest maken om een huis, omdat zijn bezigheid een soort van fulltime baan zou zijn. Dat ze dat nu 'niet doen', zorgt ervoor dat hij 'echt klaar met hen is.'

Hij zegt dat hij verwacht binnen drie maanden te kunnen vertrekken.