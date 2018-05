Grote paniek bij politie om sportdag scholieren

Grote paniek bij de autoriteiten van het Oost-Vlaamse Wetteren. Zij ontvingen een verontrustende melding over de aanwezigheid van een groep gewapende jongeren met camouflage outfits in hun normaal zo rustige stadje. Er leek sprake te zijn van een serieuze terreurdreiging en de politie ging over tot de opperste staat van paraatheid.

Binnen een mum van tijd verzamelden zich tientallen onopvallende politievoertuigen. Klaar om de confrontatie met een groep gevaarlijke terroristen aan te gaan, aldus het Vlaamse dagblad HLN.

Sportdag

De paniek bij de autoriteiten sloeg snel over tot opluchting. Deze 'gevaarlijke terroristen' waren helemaal geen terroristen, maar onschuldige scholieren. Een groep laatstejaars van de onderwijsinstelling had een speciale sportdag met een militairen-thema georganiseerd. De leerlingen hadden zich daarom dus verkleed als soldaat en er werden activiteiten georganiseerd binnen dit thema. Het sport-evenement vond plaats op een afgesloten terrein.

Tot zover niks aan de hand. Het ging mis tijdens de lunchpauze toen een groepje laatstejaars het terrein verlieten om een hapje te eten. Eén van hen droeg een para-uniform en een nepwapen waarmee hij opzichtig om zich heen zwaaide. Een getuige schrok zich rot en dacht dat er gewapende terroristen door de straten liepen.

Paniek

Het alarmnummer werd gebeld en het terreuralarm ging direct van kracht. Toen de autoriteiten een grote, tot op de tanden bewapende, politiemacht had verzameld, bleek het al snel om een loos alarm te gaan.

Sinds de schietpartij in Luik, is de Belgische politie zeer alert op verdachte situaties. „De groep scholieren is stevig toegesproken door de politie. Dit konden zij echt niet maken. We hebben direct besloten dat alle uniformen uitgetrokken moesten worden. Dit was een pijnlijk misverstand en het was bovendien erg onverstandig om te zwaaien met een nepwapen", vertelt directeur Mieke Poppe van school waar de 'terroristen' op zaten.