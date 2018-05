Ethicus luidt de noodklok om 'zombievarkens'

Wetenschappers van de Yale Universiteit hebben het vorige maand voor elkaar gekregen om de hersenen van meer dan honderd geslachte varkens te 'heractiveren', nadat zij gezonde cellen in de hoofden van overleden dieren aantroffen. Ethicus Benjamin Curtis vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en waarschuwt dat dit soort experimenten kunnen leiden tot een 'lot dat erger is dan de dood'. Hij deelde zijn zorgen aan de Telegraph.

Brein zonder lijf

De gereanimeerde hersenen zijn 36 uur lang in leven gehouden en de onderzoekers zeggen dat dit niet alleen op varkens maar ook op mensen mogelijk is. Zij zijn blij met de resultaten omdat het hun mogelijkheden biedt om functionerende organen te bestuderen in een lab-omgeving. Hoewel de varkens in dit experiment niet hun bewustzijn terugkregen, meldden de wetenschappers dat dit wel mogelijk was. Deze nieuwe ontdekkingen kunnen een deur openen naar nieuwe onderzoeken waarin een brein in leven gehouden kan worden zonder lichaam.

Curtis maakt zich zorgen over de bevindingen van de Yale Universiteit. Hij stelt dat hersenen zonder lichaam worden blootgesteld aan een ondragelijk leed. „Afzonderlijk van een lichaam 'leven' als een los stel hersenen die ergens liggen opgeslagen is een verschrikkelijk lot. Hoewel je zelfbewustzijn helemaal in tact is, is communiceren met de buitenwereld onmogelijk. Dit geldt ook voor zintuigelijke waarnemingen, hier is immers een lichaam voor nodig. Je bent feitelijk een gevangene in een sociaal isolement die niet in staat is om iets waar te nemen, voor de rest van je leven. In het meest gunstige geval spendeer je de rest van je leven helemaal alleen in het gezelschap van je eigen gedachten. Leven als brein zonder lijf is een ergere kwelling dan de dood."

De mensheid is al eeuwenlang op zoek naar manieren om onsterfelijk te worden. Een van de grootste struikelblokken is het verval van het menselijk lichaam na een bepaald aantal jaren. Het brein conserveren buiten het lijf zou hier een oplossing voor kunnen bieden.

Yale staat bekend als een van de beste universiteiten van de wereld ©Pexels

Het varkensexperiment

Het onderzoek met de gereanimeerde varkenshersenen werd uitgevoerd aan de Yale Universiteit. Neurowetenschapper Nenad Sestan vertelde dat zijn team de hersencellen tot leven wekte door gebruik te maken van een pompsysteem, verwarmingselementen en zakken met kunstmatig bloed op lichaamstemperatuur. In zijn presentatie liet hij verder weten dat deze technologie op alle diersoorten, waaronder ook mensen, zou kunnen werken.

Dit onderzoek is onderdeel van een breder project waarin wordt toegewerkt naar een omvangrijke database waarin de verbindingen tussen hersencellen inzichtelijk worden. Professor Sestan vertelde dat het mogelijk was om de hersenen buiten een lichaam in leven te houden. Dit hebben zij echter niet gedaan. „Deze 'wetenschappelijke onbevaren wateren' zijn mogelijk in strijd met ethische richtlijnen." Hij waarschuwt, net als de ethicus, dat er zorgvuldig met deze technologie moet worden omgesprongen. „Wanneer het doorontwikkeld zou worden, en in verkeerde handen zou vallen, dan is het in theorie mogelijk om overledenen tot leven wekken."

