Doden bij bomaanslagen op Indonesische kerken

Een schokkende video uit Miami, Amerika houdt de gemoederen flink bezig. Een 44-jarige politieagent is daar betrapt op camera, terwijl hij zijn dochter van 14 jaar oud mishandelt. Hij slaat haar, trekt aan haar haren en gebruikt een riem voor zijn mishandeling. Het meisje zou zich hebben misdragen op school.

Het bizarre: op de video is te zien hoe twee vrouwen die werkzaam zijn op de school in de buurt zijn, maar niets zeggen van de hele mishandeling. Sterker nog: ze gaan door met hun werkzaamheden alsof er niets aan de hand is.

Met een riem

De agent, Raymond R., werd naar school geroepen omdat zijn dochter zich zou hebben misdragen tegenover een leraar. Ze zou de leraar niet respectvol behandeld hebben. Dat vond de man reden genoeg om haar in het kantoor van de directeur van de school een aantal flinke klappen te geven. Op beelden is te zien dat hij haar meerdere keren slaat met een riem, aan haar haren trekt en haar een preek geeft.

Hoewel de vrouwen niets deden, zijn de beelden wel uitgelekt en is de man, die een politieagent blijkt te zijn, opgepakt en aangeklaagd voor kindermishandeling. De school van het meisje heeft in een statement laten weten dat één van de twee vrouwen die bij de mishandeling aanwezig was, zwanger was en te bang was om in te grijpen. Waarom de andere vrouw de mishandeling gewoon maar liet gebeuren, wordt niets over gezegd.

Volgens de school zijn aan de hand van de mishandeling wel de juiste procedures gevolgd en heeft een van de getuigen het incident gemeld zodra de man weg was, waarna er meteen melding is gemaakt bij de kinderbescherming. Die schakelden weer de politie in. De school onderzoekt het incident ook nog verder.