Afrika is nu letterlijk aan het splitsen

In het Zuid-Westen van Kenia is plotseling een grote scheur van een aantal kilometers lang ontstaan. En dat is mogelijk interessanter dan het klinkt, want volgens wetenschappers is dit het begin van de splitsing van Afrika en ziet het continent er over een tijdje heel anders uit.

De scheur in de aardbodem, die nog elke dag groeit, heeft ervoor gezorgd dat een deel van de snelweg is ingestort en gaat gepaard met aardbevingen in het gebied. Onze aardbol is altijd in beweging en verandert continu, maar af en toe zien we daar ook echt duidelijk iets van.

Onder het aardoppervlak bevinden zich namelijk allemaal platen. Die platen bewegen. Ze kunnen naar elkaar toe drijven, van elkaar af of langs elkaar heen. Hoe dat precies gebeurt is vrij ingewikkeld en onderzoekers zijn het er nog steeds niet met elkaar eens.

In het geval van Afrika drijven er in ieder geval langzaam maar zeker twee platen uit elkaar. Op die manier zijn Zuid-Amerika en Afrika ook heel lang geleden van elkaar losgekomen. Is het je ooit opgevallen hoe de kustlijnen van deze twee continenten bijna in elkaar passen als een puzzel? Juist. Schuivende platen.

Strand om de hoek

Uiteindelijk zal waarschijnlijk een oceaan ontstaan tussen 'het vasteland van Afrika' en delen van Ethiopië, Somalië en de hoorn als eiland. Alhoewel het miljoenen jaren duurt voor dit zal gebeuren, zijn sommige mensen op Twitter nu al blij dan dichter bij het strand te wonen.

