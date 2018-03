Dodelijke waterbaan had nooit gebouwd mogen worden

Een nieuwe reclame van Heineken is in Amerika niet in goede aarde gevallen. De reclame met de slogan 'Sometimes, lighter is better' is door Chance The Rapper bestempeld als racistisch. Heineken heeft de reclame inmiddels van hun Amerikaanse YouTube-kanaal gehaald.

Light is beter

In de reclame is te zien hoe een barman een light biertje naar een vrouw toeschuift. De vrouw kijkt in eerste instantie vies naar een glas wijn, wat de barman opvalt. Hij schuift het biertje over de bar, langs drie Afro-Amerikaanse modellen. Uiteindelijk komt het biertje bij de niet-zwarte vrouw uit en volgt de slogan 'Sometimes, lighter is better'.

„Soms denk ik dat bedrijven expres bijzonder racistische reclames maken zodat ze meer views krijgen", schrijft de rapper op Twitter. „En die shit is racistisch, volgens mij helpt het niet om erover te posten. Maar ik moet het gewoon zeggen. De 'Sometimes, lighter is better'-reclame van Heineken is verschrikkelijk racistisch., OMG." Chance interpreteert het zinnetje alsof een lichtere huidskleur beter is.

Geen boycot

Chance laat er wel bij weten dat hij niet wil dat mensen het biermerk gaan boycotten. „Ik merk gewoon op hoe vaak dit gebeurt en ik denk dat ze consumenten, Twitteraars en freelancers hiermee uit de tent willen lokken. Ik wilde er niet over tweeten maar dit is zo slecht, hoe kan ik het nou niet doen?" Overigens is niet iedereen het met hem eens, Chance wordt erop gewezen dat het volgens hen juist overduidelijk om de wijn gaat.

In meerdere landen gebruikt

Heineken heeft de video inmiddels van hun Amerikaanse YouTube-account gehaald. „Al decennia heeft Heineken verschillende campagnes ontwikkeld die laten zien dat er meer is dat ons samenbrengt dan dat ons uit elkaar drijft", zegt woordvoerder Bjorn Trowery. „Terwijl wij het idee hebben dat de slogan een referentie is naar het light biertje, is het duidelijk dat we een punt hebben gemist. We trekken ons de feedback zeer aan en we nemen het mee in toekomstige campagnes."

Ook de director global communications reageert op het voorval. „De regel ‘Sometimes lighter is better’ in de commercial verwijst naar Heineken Light bier en nergens anders naar”, zegtJohn-Paul Schuirink. „Sommige mensen in de Verenigde Staten hebben het zinnetje helaas anders geïnterpreteerd, maar dat was natuurlijk nooit de intentie van de commercial. Het gaat over light bier. De commercial is al in verschillende landen gebruikt en dit is de eerste keer dat we dit horen.”

