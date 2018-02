Niet alleen in Nederland is het koud. Verderop in Europa loopt het ook tegen het vriespunt en is er sneeuw. In Frankrijk is zoveel sneeuw gevallen dat de Eiffeltoren dinsdag is gesloten.

Hoe lang de toren dicht blijft is nog de vraag. Weerinstituur Meteo France heeft code oranje afgegeven in Frankrijk. Naast een dichte Eiffeltoren is er ook veel verkeershinder in het Noorden van Frankrijk.

Voor ons ligt nu ook de koudste nacht van de winter in het verschiet vannacht kan de temperatuur afkoelen tot -9 graden.

De Eiffeltoren is gesloten

